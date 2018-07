CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAL'ossigeno sta diminuendo e le piogge monsoniche stanno arrivando: c'è poco tempo. Nel giorno del dolore per la morte di un soccorritore, un sub thailandese ex membro dei Thai Navy Seals, mentre i dodici ragazzini della squadra di calcio con il loro allenatore aspettano intrappolati nelle grotte di Tham Luang, in superficie aumentano ansia, incertezza e confusione. Ancora non si sa come salvare il gruppo, si teme di fare la scelta sbagliata che causi nuove vittime. L'articolo di un giornalista belga, che aveva intervistato un...