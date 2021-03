LA GIORNATA

JESOLO I primi si sono presentati già alle 8.30, con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario stabilito. Vaccinazione di massa ieri a Jesolo. La classe 1939 del Sandonatese ha riposto presente e ha partecipato al Vax day organizzato dall'Ulss 4 al PalaInvent. Ad essere convocate sono state 1.200 persone residenti nei comuni di San Donà, Musile, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti e Caorle. Le defezioni sono state pochissime e quasi tutte le persone invitate si sono presentate al palazzo del turismo di piazza Brescia. Tutti sono arrivati accompagnati da figli o parenti.

LA PROCEDURA

Appena superata la soglia della sala di attesa è avvenuta la registrazione con il personale medico, quindi l'ingresso nei 9 ambulatori dove sono state effettuate le vaccinazioni. Dopo l'iniezione c'è stata un'altra attesa di 15 minuti in una seconda sala di attesa per verificare eventuali reazioni avverse. Ma tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza problemi di sorta. Anche il flusso, constante per tutto il giorno, è stato gestito senza difficoltà dai volontari delle protezione civile e dell'associazione nazionale carabinieri come hanno evidenziato all'uscita le varie persone, ringraziando il personale in servizio. Trenta gli operatori dell'Ulss 4 al lavoro da mattina a sera che hanno immunizzato circa 130 persone ogni ora. Trattandosi di prima dose di vaccino Pfizer, le stesse persone sono state contestualmente invitate a tornare, a distanza di tre settimane, sempre al PalaInvent per ricevere la seconda dose. Attorno alle 12, a verificare le operazioni, è stato anche il sindaco Valerio Zoggia che ha voluto controllare personalmente l'andamento della campagna vaccinale. «I riscontri sono buoni dice il sindaco il flusso di persone è stato constante e i tempi attesa davvero limitati grazie all'organizzazione messa in atto dall'Azienda sanitaria e dalla presenza dei volontari. In molti si sono complimentati per il servizio ma io dico che questa è una buona base di partenza: abbiamo la possibilità di raddoppiare le postazioni e di arrivare fino a tremila vaccini al giorno, arrivando a vaccinare gran parte della popolazione per l'estate. Basterebbe avere a disposizione le dosi dei vaccini e il personale, noi siamo pronti a fare la nostra parte a livello logistico». A raccogliere la sfida è stato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, anche lui arrivato al PalaInvent per verificare le situazione e incontrare il personale sanitario in servizio. «Raccogliamo l'invito dice il dg dell'Ulss4 e puntiamo a raddoppiare la capacità vaccinale. L'organizzazione allestita permette di gestire il flusso di persone nel migliore dei modi». Filippi ha poi ribadito anche la necessità di insistere sui vaccini: «È l'unica arma che abbiamo a disposizione ha ribadito non c'è motivo per avere paura». La campagna vaccinale sarà utile anche per diminuire i ricoveri al Covid hospital di Jesolo che ieri sono aumentati ancora con 31 persone ricoverate in area malattie infettive e 8 in terapia intensiva; 10 le persone ricoverate al centro servizi Stella Marina. «La situazione è sotto controllo conclude Filippi ma i ricoveri continuano ad aumentare, accelerare con i vaccini ci permetterà di alleggerire la pressione negli ospedali».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

