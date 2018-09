LA GIORNATA GENOVA Il Ground Zero di Genova, come lo definisce il sindaco Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAGENOVA Il Ground Zero di Genova, come lo definisce il sindaco Marco Bucci, è l'enorme vuoto che oggi c'è al posto del ponte. Ha cambiato il profilo della città e l'animo dei genovesi, che a un mese dal crollo hanno ricordato i 43 morti della sciagura. Alle 11,36 suonano le campane delle chiese, ululano le sirene delle navi, i negozi abbassano le saracinesche, le bandiere vengono ammainate dai palazzi, i taxi e gli autobus spengono i motori, la gente per strada si ferma e abbassa la testa. Un minuto di silenzio nel quale la città...