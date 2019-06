La giornata dell'Arma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIABELLUNO Impennata delle truffe con 200 casi in più in un solo anno, ovvero circa il 30% in più. È questa la vera piaga della provincia. È questa la sfida per i prossimi anni. Il dato è emerso ieri nella cerimonia del 205esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri, che si è tenuta nell'hangar del 14esimo Nucleo Elicottero carabinieri, in via San Pietro in Campo a Belluno. A fare gli onori di casa il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Francesco Rastelli. Nella festa, avvenuta alla presenza di...