PROVE GENERALI

FELTRE La macchina della protezione civile risponde bene all'emergenza. Questa in sintesi la giornata di ieri perché, per fortuna, l'allarme rosso pronosticato per il meteo feltrino non ha prodotto nulla o quasi. Erano attesi per mattinata e pomeriggio forti venti e piogge, ma solo queste ultime, in misura minore delle attese, si sono fatte vedere. «I bollettini - spiega l'assessore alla protezione civile, Adis Zatta - ci collocavano in allarme rosso e quindi la protezione civile ha messo in opera i propri protocolli. L'apertura del Centro operativo comunale ha permesso di gestire tutte le opere di monitorizzazione delle aree critiche grazie alle forze dell'ordine e a tutti i volontari dell'Ana». Il passaggio del maltempo è stato quindi tenuto sotto controllo sino ai primi raggi di sole che hanno colpito Feltre verso le 16.30.

INTERVENTI

Non sono stati segnalati interventi particolari nel Feltrino tranne l'abbattimento di un albero nell'area dell'Istituto Colotti di via Mazzini: «Una pianta - prosegue Zatta - ad alto fusto è stata abbattuta in modo cautelare vista la previsione di vento forte. Le condizioni precarie dell'albero, che aveva sede nel terreno dell'istituto, erano state segnalate alla Provincia in più occasioni, ma non è mai stato deciso l'abbattimento. È stato quindi disposto il taglio per evitare eventuali danni allo stabile in caso di caduta. Il mio grazie va ai dipendenti comunali e ai volontari dell'Ana Feltre che hanno proceduto al taglio».

ANA

Non si parla di protezione civile se non si parla di alpini. Anche in questa occasione le penne nere si sono spese per a sicurezza del territorio. A parlare dell'impegno è il coordinatore sezionale dell'unità di protezione civile, Giorgio Bottegal: «Sono stati impegnati una cinquantina di uomini che hanno trovato impiego a Feltre, Seren del Grappa e Santa Giustina. Oltre all'abbattimento dell'albero all'Istituto Colotti sono stati monitorati tutti i corsi d'acqua che avrebbero potuto provocare criticità, a questo si è aggiunta una prova radio per testare che tutto il meccanismo funzionasse al meglio».

ESERCITAZIONE

Anche a Seren del Grappa nulla da segnalare tranne per qualche albero caduto sulla strada delle Bocchette già chiusa preventivamente ricordando i danni provocati da Vaia. «Per come si è conclusa la giornata - commenta il sindaco serenese Dario Scopel - possiamo vederla come un'occasione di esercitazione necessaria per evitare che in occasioni peggiori qualcosa non funzioni. Direi che non ci sono stati intoppi».

Daniele Mammani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

