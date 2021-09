Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATACODROIPO Sessanta ma non li dimostrano. Le Frecce Tricolori hanno dato conferma del loro eccellente stato di forma anche ieri durante la prima delle due giornate previste per celebrare i loro primi 60 anni di attività. L'evento ha visto migliaia di persone affluire progressivamente ai cancelli della base aerea: 17.500 i pass complessivamente distribuiti per le 48 ore.LA PERFORMANCEA conclusione di un intenso pomeriggio di voli si...