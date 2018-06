CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA CITTÀ DEL VATICANO Ignaro che Salvini sta ancora menando fendenti accusandolo di non volersi portare i migranti in Francia, Macron riponde volentieri a tutte le domande, anche quelle fuori orario, nei giardini di villa Bonaparte. Beve molto, ma non dà segni di soffrire il caldo. Le prime domande non sono però sul tête-à-tête con Francesco, ma sull'incontro «segreto» con il premier Giuseppe Conte di lunedì sera alla Casina Valadier. «Sì ci siamo visti. Sono stato sollecitato dopo il nostro incontro di domenica (a...