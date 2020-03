LA GIORNATA

CHIOGGIA Frazione di Valli sotto shock: un uomo positivo al coronavirus è morto all'ospedale, dove si trovava ricoverato anche per altre patologie, mentre il parroco, colpito anch'egli dal virus, versa in gravissime condizioni.

Tra le vie del paese ieri non si parlava d'altro. In mattinata attorno all'ora di pranzo è venuto a mancare Fiorello Bertaggia, 68 anni. L'uomo è deceduto per gravi problemi dovuti a più patologie, ma è risultato anche positivo al coronavirus. I casi di persone positive all'interno del territorio clodiense, rispetto a sabato, sono aumentate di due unità, come spiega lo stesso sindaco Alessandro Ferro: «Sono in contatto continuo con il direttore generale Giuseppe Dal Ben che mi ha confermato che i casi sono saliti da 6 a 8: si tratta di una ottantenne ricoverata in geriatria e di un uomo deceduto, non per corona virus, ma per altre patologie che si sono aggravate». Bertaggia lo conoscevano tutti: una persona buonissima, sempre sorridente. Durante il periodo estivo lo si poteva trovare sulle sponde del canale Novissimo, vicino al circolo nautico Valli Asd. Si sedeva lì e con il suo caratteristico fischio invitava tutte le barche che passavano a rallentare per evitare un eccessivo moto ondoso. A ricordarlo, su Facebook, anche Alberto Zagolin, uno dei gestori della darsena: «Sei sempre stato una persona educata e di compagnia, tutti ti volevano bene per la tua gentilezza. Tutti ti ricorderanno come l'uomo col fischietto. Riposa in pace Fiorello grande amico mio».

IL PARROCO AMMALATO

Nemmeno il tempo di capire cosa fosse successo a un paesano conosciutissimo che a Valli, ma anche a Conche di Codevigo, è arrivata come un lampo un'altra notizia sconcertante: don Massimo Fasolo, 61 anni, amatissimo parroco delle due parrocchie, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. Don Max, così viene chiamato spesso dai suoi parrocchiani, è molto attivo sui social network, ma su Facebook il suo ultimo post risaliva al 4 marzo: «In questi giorni sono a letto con l'influenza. Ricordiamoci nella reciproca preghiera». L'allarme è scattato sabato: diverse persone provano a contattarlo al cellulare ma don Massimo non risponde e non apre nemmeno al citofono di casa a Conche di Codevigo. I parrocchiani si allarmano e vanno a bussare direttamente alla sua porta: lo trovano debole e tremante e decidono di chiamare l'ambulanza.

LE PAROLE DEL FRATELLO

A dare la notizia della positività al coronavirus è il fratello, sul gruppo Facebook creato dallo stesso don Max per tenere aggiornati i suoi parrocchiani sulle news di entrambe le parrocchie: «Sono il fratello di don Massimo si legge nel post e vi informo delle condizioni gravissime in cui si trova. Ha contratto il coronavirus ed è in terapia intensiva a Piove di Sacco». Poi un secondo post in cui Don Max è sorridente e a braccia alzate durante un pellegrinaggio a Medjugorje. A postarla è sempre il fratello, Fiorenzo Fasolo: «Grazie a tutti per la vicinanza e la preghiera in questo momento. Sarà mia premura informarvi in quanto anche noi famigliari riceviamo informazioni solo di persona e col contagocce». La bacheca del profilo del don e il gruppo parrocchiano da lui creato sono stati in pochi minuti presi d'assalto da messaggi di preghiera e di auguri di pronta guarigione. Don Massimo è amatissimo dai suoi parrocchiani di Valli e di Conche. L'intera comunità è in preghiera nella speranza che possa riprendersi al più presto e che le sue condizioni migliorino.

LUTTO A QUARTO

Intanto il Comune di Quarto d'Altino ha confermato la notizia del decesso, avvenuto nella giornata di sabato e di cui avevamo già parlato nell'edizione di ieri, di un suo concittadino affetto da coronavirus. Si tratta di un 88enne che viveva alla residenza Anni azzurri. La direzione della struttura sta supervisionando l'attivazione di eventuali misure di isolamento. La persona risultata positiva al tampone era ospitata in camera singola e non era in possibilità di muoversi dalla camera. Tutto il personale, anche nello svolgimento delle normali attività al di fuori dell'area temporaneamente posta in isolamento, è dotato dei dispositivi di protezione individuale e nelle stanze d'isolamento vengono adottate le procedure previste dall'Oms.

Marco Biolcati

