LA GIORNATABRUXELLES Ore e ore di negoziato, anche di tensione con qualche colpo di scena. Come quello del premier Giuseppe Conte che pone la riserva sulle parti delle conclusioni finali del Vertice europeo su cui un'intesa c'è (su commercio, Difesa, innovazione) fino a quando non c'è chiarezza sulla linea per la gestione dei migranti e fa saltare la conferenza stampa dei presidenti Ue Tusk e della Commissione Juncker.Poi alle 22 la notizia: c'è una base per un accordo sulla gestione dei migranti. A tarda ora il presidente francese Macron:...