CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATABRUXELLES «È presto per parlare di successo, ora è da capire come applicare l'intesa sul terreno», avverte Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. E il premier bulgaro Bojko Borissov: «È stata raggiunta una fragile unanimità, che non risolve alcun problema». È in queste parole la sintesi del drammatico summit sui migranti. Un accordo dove sparisce l'obbligatorietà delle quote, si afferma il principio della volontarietà dei singoli Stati nel sostenere l'Italia sia nel salvataggio in mare, sia nell'accoglienza. Ma...