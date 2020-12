LA GIORNATA

BELLUNO Tamponi sospesi per due giorni. È l'inevitabile conseguenza dell'allerta meteo diramata ieri pomeriggio dalla Protezione civile. Il rischio per medici e infermieri impegnati nei Covid-point sparsi sul territorio è troppo alto. Ma giornata di ieri è stata una delle più nere anche sul fronte dell'epidemia: 8 morti in 24 ore, non era mai accaduto dall'inizio della pandemia. Il numero totale dei decessi supera ora i 260 casi, con una media di 2/3 morti al giorno nella seconda ondata.

TRAGICO RECORD

Nelle ultime 24 ore, come ha reso noto l'Usl 1 Dolimiti ieri in una nota, sono morte 8 persone Covid positive negli ospedali della provincia. Tre pazienti erano ricoverati al San Martino di Belluno (un 78enne in Rianimazione, una 84enne in Pneumologia e una 87enne in Malattie Infettive), altri tre al Santa Maria del Prato di Feltre (un 90enne in Geriatria, un 72 in Rianimazione e una 92enne in Pneumologia) e gli ultimi due, un 93enne e un 84enne, all'ospedale di comunità di Feltre. Non è noto, al momento, se ci sono stati decessi di positivi anche nelle case di riposo.

IL BOLLETTINO

Male anche sul fronte dei contagi. Ieri c'è un salto improvviso anche nel numero dei nuovi positivi. Ieri sono stati 289 che portano il totale a 4mila casi circa. Dall'inizio della pandemia il totale dei bellunesi che hanno preso il Covid è quasi di 10mila persone (9484 a ieri per l'esattezza come riportato dal bollettino di Azienda Zero). Di questi da marzo in totale 5254 (dato di ieri di Azienda Zero) si sono negativizzati quindi sono guariti. Infine i ricoveri negli ospedali bellunesi. I degenti con Covid sono 127 in totale (numero che sale a 180 considerando anche gli ospedali di comunità). Nove pazienti sono gravissimi: 4 in terapia intensiva al San Maritno, 5 in quella di Feltre. In area non critica ci sono 118 degenti, di cui 62 a Belluno, 48 a Feltre e 8 ad Agordo. Infine, negli ospedali di comunità, si contano 8 pazienti ad Agordo, 4 ad Alano, 10 ad Auronzo, 18 a Belluno e 13 a Feltre.

I DISAGI

Dalla mezzanotte di ieri sera, l'Usl 1 Dolomiti ha sospeso l'attività di tutti i drive-in (Belluno, Feltre, Agordo e Tai di Cadore). Coloro che avevano un appuntamento sono già stati chiamati dall'azienda sanitaria e, probabilmente, eseguiranno il tampone già lunedì. Il rischio di un ulteriore sovraccarico sui punti per i tamponi dovrebbe essere limitato. Nel fine settimana, infatti, i drive-in attivi sono pochi: Belluno a pieno regime, Tai di Cadore solo due ore, e Feltre al mattino. Mentre domenica l'unico operativo è quello di Sagrogna. Insomma, non sono previsti grandi disagi. L'attività riprenderà in modo regolare alle 7 di lunedì.

SCUOLE

Piccolo miglioramento sul fronte studenti. Attualmente sono in carico al team scuole 76 classi (-15 rispetto alla scorsa settimana) gestite in base al protocollo scuola a seconda delle specificità dei casi e in accordo con l'autorità scolastica: 11 classi dell'infanzia, 32 della primaria, 27 della scuola secondaria di primo grado, 5 delle superiori, 1 legata al doposcuola. Calano anche le classi in isolamento domiciliare fiduciario (30). Sono 9 in mendo rispetto a una settimana fa. Sono 11 classe dell'infanzia, altrettante della scuola primaria e 8 delle medie. Dal 14 settembre a oggi l'Usl 1 Dolomiti ha preso in carico 394 classi. Nell'ultima settimana, invece, sono stati eseguiti 1.596 tamponi antigenici e 122 tamponi molecolari da parte del team scuola nei vari comuni dove si sono riscontrate positività negli istituti.

D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA