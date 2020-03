LA GIORNATA

BELLUNO Sono saliti a 13 i decessi in provincia a causa del coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Solo ieri si sono contati 3 morti. Al San Martino di Belluno sono spirati due trevigiani di 75 e 71 anni, che erano ricoverati in terapia intensiva: uno trasferito da fuori provincia, l'altro residente in una casa vacanza in Cadore. Ma soprattutto è di ieri il primo decesso in casa di riposo a Puos, considerata dai sindacati, che hanno lanciato l'allarme nei giorni scorsi, una vera bomba pronta a esplodere. «La situazione è sicuramente difficile, ma stiamo operando nel miglior modo possibile», diceva qualche giorno fa il sindaco di Alpago, Umberto Soccal. Ieri notte è deceduta una delle prime contagiate: una bellunese del 1924. Il quadro rimane complicato: restano 25 i contagi tra gli anziani, ma crescono di 2 quelli tra gli operatori arrivando a quota 8.

IL BOLLETTINO

Ieri è stata una giornata nera sotto tutti i punti di vista. La curva del contagio cresce del 10% e i numeri diventano sempre più importanti: 31 nuovi casi positivi in sole 24 ore portando a 357 i contagiati bellunesi dall'inizio dell'emergenza. Resta in quarantena un esercito di bellunesi: 1170 persone, che vengono controllate dall'unità di crisi che chiama le persone in isolamento due volte al giorno, per accertarsi di eventuale comparsa di sintomi. Stratosferico anche il numero di tamponi effettuati: a ieri erano 4.978. In aumento anche i ricoveri negli ospedali con 83 persone allettate nei reparti specialistici per il coronavirus: 53 sono in area non critica al San Martino di Belluno (5 in più rispetto al giorno prima), 7 in terapia intensiva (due in meno per gli altrettanti decessi che sono avvenuti in queste ore), 11 a Feltre e 12 a Agordo. L'unica buona notizia sono i 17 pazienti dimessi dall'inizio dell'emergenza (dal 21 febbraio scorso), dopo essere guariti. Superano, al momento, anche i morti che sono a quota 13: i 12 avvenuti negli ospedali e il decesso in casa di riposo a Puos.

I POSTI LETTO

Ancora non c'è emergenza ricoveri, grazie ai nuovi posti letto creati all'inizio del contagio. E per fortuna. Infatti l'area intensiva è arrivata spesso occupare il totale dei 9 posti letto originari in questi giorni. «Le aree per sospetti covid e pazienti covid spiegano dalla Usl 1 Dolomiti - a bassa intensità sono collocate al 3° e 4°piano del Blocco Medico. Sono stati attivati ulteriori 18 posti letto per pazienti covid a bassa intensità al 3° piano del blocco medico per un totale di 34 posti letto. I posti letto di media intensità sono 12 a Malattie infettive e 16 a Pneumologia covid». E per la terapia intensiva: «Il contenitore della Terapia Intensiva (9 posti letto) è stato allargato anche al gruppo operatorio di Belluno dove al momento sono stati attivati ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva dedicati a eventuali pazienti covid positivi. I pazienti in arrivo dal 118 che dovessero necessitare di ricoveri urgenti in terapia intensive covid negativi saranno centralizzati alla Rianimazione di Feltre».

LA PREVENZIONE

Intanto oggi inizia la prevenzione con le verifiche dei tamponi ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta,« come anticipato venerdì spiegano dalla Usl - nel corso della videoconferenza della Direzione aziendale con i medici di famiglia del Distretto di Belluno - che segue di qualche giorno quella con i medici del Distretto di Feltre». I tamponi saranno effettuati prima ai medici delle case di riposo, poi a tutti i dottori di famiglia e agli altri. È stato lo stesso direttore generale della Usl, Adriano Rasi Caldogno, ad annunciare la decisione anche in una telefonata diretta al presidente dell'ordine dei medici, Umberto Rossa, che nei giorni scorsi aveva sollecitato questa misura di prevenzione visti i contagi di diversi colleghi, medici di base.

Olivia Bonetti

