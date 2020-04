LA GIORNATA

BELLUNO Si continua a morire per coronavirus in provincia, con una media di due decessi al giorno: la maggioranza delle vittime sono ospiti di case di riposo della provincia. Così è andata anche ieri quando i morti covid sono stati due, ma nella giornata sono stati 5 i decessi di anziani delle strutture (sugli altri 3 erano negativi). A perdere la vita ieri un 67enne di Ponte nelle Alpi che era ospite della casa di riposo Villa don Gino Ceccon di Santa Croce del Lago, in Alpago. L'uomo è morto nella Pneumologia Covid dell'ospedale San Martino di Belluno, dove era stato ricoverato dopo il contagio nella struttura. Nel pomeriggio sempre all'ospedale di Belluno è spirato Lino Francescon di Farra di Mel, 88enne, ospite della casa di riposo di Trichiana dove si era contagiato. Sempre nella struttura di Trichiana (dove è scoppiato un nuovo focolaio covid nei giorni scorsi) è deceduta una donna del 1923 di Marcador, ma era negativa. Altri due decessi anche a Villa Ceccon di alpagoti, ma sempre negativi.

IL BOLLETTINO

Salgono così a 58, tra ospedale e case di riposo, i decessi per coronavirus dall'inizio dell'emergenza. La giornata di ieri segna poi ancora un aumento dei positivi: 664 i casi attualmente positivi (11 in più in 24 ore), 835 (28 in più in 24 ore) quelli infetti dall'inizio dell'emergenza (122 sono negativizzati e altri son deceduti). Stabili i ricoveri: 37 i pazienti in area non critica e 7 in terapia intensiva al San Martino, 14 all'ospedale di comunità di Belluno e altri 14 ad Agordo. I bellunesi in isolamento domiciliare sono 1.126 e i tamponi fatti fino ad ora dalla Usl 1 Dolomiti sono 14.227.

SANTA CROCE DEL LAGO

«Ci sono stati tre decessi, di cui soltanto uno riconducibile al Coronavirus», scrive in una nota stampa la casa di riposo don Gino Ceccon, che fin dall'inizio dell'emergenza, a differenza di altre Rsa alle prese con i contagi, ha comunicato puntualmente su quello che accadeva all'interno della struttura. «L'uomo deceduto con Covid19 aveva 67 anni, era di Ponte nelle Alpi ed era entrato in struttura soltanto due mesi fa -spiegano -, quando era stato dimesso dall'ospedale a seguito di una grave polmonite. Si era ristabilito, ma probabilmente il virus ha trovato terreno fertile nel suo fisico già debilitato dal recente ricovero. La scorsa settimana dopo essere risultato positivo al Covid19, si era sottoposto ad un invio in ospedale per i controlli del caso, ma subito rientrato in struttura. Ieri le sue condizioni si sono aggravate, è stato portato in ospedale ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare». Nel comunicato poi si fa il punto della situazione: «In generale, il quadro della situazione di emergenza sanitaria all'interno della casa soggiorno è abbastanza delineato. Sono 23 gli ospiti residenti in isolamento da oltre quindici giorni nel piano della struttura riservato al Covid19, perché presentavano sintomi riconducibili al virus e poi sono risultati positivi al tampone». «Stiamo concordando con l'Azienda Sanitaria una nuova tornata di tamponi sugli ospiti positivi spiega Marco Sossai, direttore della casa soggiorno Gli altri ospiti residenti sono stati tutti sottoposti a tampone ed ai test sierologici e sono risultati negativi, quindi nel rispetto del distanziamento e con le dovute precauzioni, stanno vivendo la quotidianità in comunità». La situazione dei dipendenti invece è stabile, sono sempre dieci quelli positivi.

BORGO VALBELLUNA

Si sta stabilizzando anche la situazione nella casa di riposo di Trichiana dove sono ormai 3 i decessi per covid e una ventina i positivi. A Mel invece sono una decina i positivi e 4 i decessi Covid. Tra questi Luigia Feltrin, vedova Comiotto. Sulle difficoltà di comunicazione con la casa di riposo in questo momento di emergenza, nei giorni scorsi si era espresso il figlio, Maurizio Comiotto che precisa, che il primo cittadino lo aveva contattato: «Sono stato chiamato dal sindaco di Borgo Valbelluna in seguito a una mia mail e a distanza di qualche ora anche dal direttore della struttura che mi ha illustrato le linee guida che venivano applicate. Solo il dottore di turno poteva dare condizioni di salute dei ricoverati in giorni stabiliti».

Olivia Bonetti

