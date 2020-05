LA GIORNATA

BELLUNO Più negativi, che positivi. C'è stato il sorpasso ieri dei negativizzati, ovvero dei bellunesi che dopo aver contratto il Covid 19 sono guariti, rispetto a quelli che sono ancora malattie quindi positivi. Il bollettino di Azienda Zero ieri sera segnava 531 guariti e 522 casi attualmente positivi (in 24 ore sono calati di 35 casi). Purtroppo però, anche se in provincia ieri non si sono registrati decessi (resta a 97 il bilancio dei morti nel Bellunese per la pandemia), è arrivata dal Veneziano la notizia di un bellunese deceduto mercoledì. Si tratta di Ferruccio Berolo, 84 anni, maestro di danza e per anni ballerino della Fenice originario del Bellunese, morto dopo un'agonia di due mesi e mezzo.

IL LUTTO

Era stato il primo ad essere ricoverato in terapia intensiva per Coronavirus, al Civile a Venezia. Era entrato in ospedale a fine febbraio ed è morto mercoledì, a distanza di oltre due mesi e mezzo. Un ultimo, triste e lunghissimo ballo per Pier Ferruccio Berolo, 84 anni, maestro di danza e per una vita ballerino alla Fenice. Originario del Bellunese, veneziano (di Dorsoduro) d'adozione, aveva anche diretto per vent'anni la scuola di danza di Longarone insieme alla moglie Jaqueline Munro, e dava lezioni a chiamata dalla scuola di danza a Santa Maria del Giglio. «Mi auguro che si decidano a far sì che Venezia resti Venezia e non un gigantesco museo», raccontava in un'intervista di 30 anni fa, parlando del suo grande amore per la città. Ieri, nei social e nei forum di danza, decine di messaggi di cordoglio tra i suoi ex colleghi ed ex allievi.

IL BOLLETTINO

Il totale dei tamponi positivi, dall'inizio dell'emergenza, è di 1145: è un dato cumulativo che comprende guariti e deceduti. I bellunesi attualmente positivi alle 17 di ieri, secondo i dati diffusi da Azienda Zero, sono 522 (200 in meno rispetto a 10 giorni fa quando erano sopra i 700 casi). Bene anche sul fronte delle persone in isolamento per contatti con positivi o perché asintomatici: siamo scesi sotto quota mille, e precisamente siamo 957 bellunesi.

I RICOVERI

Continuano a scendere anche i pazienti nelle aree Covid dedicate a Belluno e ad Agordo. Ai dati di ieri alle 17 erano 66 in tutto. Solo 5 sono gravissimi, ricoverati da settimane in Terapia intensiva al San Martino. Altri 24 sono in aree non critiche di Belluno e infine ci sono i pazienti negli ospedali di comunità (in linea di massima ospiti di case di riposo contagiati): sono 13 a Belluno e 24 ad Agordo. I pazienti dimessi dalle aree covid, dall'inizio dell'emergenza, sono 97. I deceduti negli ospedali sono in tutto 69 (un numero al quale vanno aggiunti gli anziani morti nelle case di riposo e si arriva così a 97 croci).

LA FASE 2

Da lunedì 4 maggio 2020 sono ripartite, con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in seguito all'emergenza Covid. Riprende l'attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l'attività chirurgica programmata. L'accesso alle strutture della Usl 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione.

