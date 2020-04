LA GIORNATA

BELLUNO Non si fermano i decessi di persone contagiate e con i 5 morti, che ci sono stati tra Pasqua e Pasquetta, si arriva a 45 bellunesi che sono spirati con il coronavirus (34 negli ospedali, 11 nelle case di riposo). In questi due giorni non si sono fermati neanche i positivi: sono 574 i casi attualmente positivi in provincia (25 in più in 48 ore). Ma anche a fronte di notizie non positive fa sperare comunque il messaggio augurale di Buona Pasqua degli operatori dell'area Covid della Usl 1 Dolomiti (nella foto).

LA STRAGE

«Nella notte dell'11 aprile - si legge nella nota dell'Usl 1 Dolomiti diffusa il giorno di Pasqua- una paziente covid positiva di 92 anni, ricoverata nell'Unità operativa di Medicina Covid Belluno (ospedale di comunità bassa intensità), è deceduta». Si tratta di una donna che abitava a Marziai, in comune di Quero Vas: non si sa al, momento, di come sia avvenuto il contagio. Poi, ieri mattina, un ulteriore lutto: «Un paziente Covid positivo di 73 anni - ha comunicato la Usl 1 Dolomiti - , ricoverato nell'Unità operativa Malattie Infettive Covid Belluno, è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dell'Istituto superiore di sanità. La Direzione generale porge le condoglianze alla famiglia». Ma in queste ore è proceduta anche la strage silenziosa di anziani nelle case di riposo: ufficialmente morti per ictus o altre patologie, ma tutti con covid. Così Luigia, Teresina e Maria, che sono nella cella mortuaria della casa di riposo di Mel dove sono morte, tutte positive, non entrano nel bilancio dei deceduti.

IL BOLLETTINO

Secondo il bollettino diffuso ieri sera da Azeinda Zero il totale dei casi con tampone positivo (dato cumulativo che comprende i deceduti e i guariti) sale a quota 688 con un aumento di quasi 40 casi in due giorni (erano 649 sabato sera). I bellunesi attualmente positivi sono 574 perché al totale di 688 bisogna togliere 77 negativizzati e 37 deceduti (nel dato arrivano con ritardo quelli delle case di riposo, che a volte non entrano nemmeno nel bilancio). I bellunesi in isolamento domiciliare sono 1.089. Il numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 13 aprile 2020 era di 12.177.

I RICOVERI

I pazienti positivi ricoverati negli ospedali bellunesi sono scesi di una unità (ora sono 75). Numeri che confermano che le misure di contenimento del contagio stanno facendo effetto. Nell'ospedale di Belluno i ricoverati in area non critica sono sempre 52 e 9 quelli in terapia intensiva, dove sono arrivati nelle ultime ore due persone da Sedico. A Feltre c'è sempre un solo ricoverato, mentre ad Agordo stanno scendendo i pazienti che sono attualmente 13, come riportava ieri sera il bollettino di Azienzda Zero. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 58.

I FOCOLAI

Il vero problema in questo momento sembrano le case di riposo. Oltre a quella di Mel, Borgo Valbelluna (ormai 4 decessi), ci sono diversi casi alla Padre Kolbe di Pedavena (dove si sono registrati decessi). Restano gravi le situazioni nella casa di riposo a Puos d'Alpago e nella struttura di Santa Croce del Lago dove però si è subito intervenuto con la sanificazione e isolamento dei pazienti. Sono in distribuzione alle Case di riposo del territorio circa 15.000 mascherine chirurgiche, pari a un fabbisogno di circa 15 giorni.

LA MAPPA

Cortina resta primo comune per numero di contagi, in provincia, con 86 casi, seguito da Alpago (69) e Belluno (53). Elevati i contagi anche nei comuni con i problemi nelle strutture per anziani: Borgo Valbelluna con 33 positivi, Pedavena dove ci sono 30 positivi, Lamon, 22, 24 ad Alano. Resta contenuto invece il contagio nel comune di Feltre, lì dove tutto era iniziato: sono 29 i casi registrato.

