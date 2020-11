LA GIORNATA

BELLUNO Mai così tanti pazienti Covid e ancora i letti non bastano. Sembra senza fine questa seconda ondata del contagio e gli ospedali si attrezzano per accogliere ancora nuovi degenti. Così ieri è stato aperto un quinto ospedale di comunità, quello di Belluno, e estesi i posti letto alla Geriatria di Feltre, trasformata in reparto Covid nei giorni scorsi. D'altronde con una media di oltre 150 nuovi positivi ogni giorno era inevitabile.

IL BOLLETTINO

Come comunicato dalla Usl 1 Dolomiti, nel quotidiano aggiornamento alle 17 di ieri, nelle ultime 24 ore i bellunesi infetti sono saliti di 167 persone. Il numero è il risultato dei nuovi casi scoperti con i tamponi effettuati quotidianamente e la sottrazione dei bellunesi che si sono negativizzati. Si sale così a un totale di 3717 casi attualmente positivi in provincia, come riportato ieri alle 17 nel bollettino di Azienda Zero. Se si considerano i contatti che ci sono per ogni singola persona siamo a oltre 7mila bellunesi che in questo momento sono in isolamento o quarantena. Dall'inizio della pandemia a marzo sono 618 i bellunesi che si sono contagiati, di questi 2111 sono guariti, o meglio si sono negativizzati, ma la grande fetta (3717 appunto) è ancora positiva.

GLI OSPEDALI

A ieri alle 17 c'erano 137 pazienti Covid negli ospedali bellunesi, che ormai si stanno concentrando quasi esclusivamente su questa emergenza (urgenze e malati oncologici a parte). Di questi degenti 10 sono gravissimi intubati in terapia intensiva: 5 a Belluno e 5 a Feltre. Altri 87 sono ricoverati con sintomi in aree a bassa o media intensità, quindi sotto ossigeno, casco o ventilazione poco invasiva. Come ha comunicato ieri l'Usl 55 sono al San Martino di Belluno, 32 al Santa Maria del Prato di Feltre. Una quarantina di pazienti sono nei cosiddetti ospedali di comunità, ovvero strutture intermedie per pazienti Covid a gestione distrettuale: 12 ad Agordo, 4 ad Alano, 13 ad Auronzo, 11 a Feltre. Da ieri come spiegava l'Usl «L'ospedale di Comunità di Belluno ha iniziato ad accogliere pazienti Covid positivi». Non accadeva da metà giugno, quando era stato chiuso dopo l'ultimo paziente. «Sono stati ampliati - ha detto l'Usl ieri - i posti letto di Geriatria Covid a Feltre. Le degenze sono quindi organizzate in alta intensità (Rianimazione Belluno, Rianimazione Feltre), Media Intensità (Pneumologia Belluno, Malattie infettive Belluno, Pneumologia Feltre), Bassa intensità (Geriatria Belluno, Medicina Belluno, Geriatria Feltre) e ovviamente negli ospedali di comunità.

I MORTI

Il dato positivo di ieri è che non si sono registrati decessi: sono comunque saliti a 190 i morti totali di positivi registrati dall'inizio dell'emergenza, a marzo. Erano fermi a 114 decessi dall'inizio del luglio scorso quando, nei primi giorni di ottobre, hanno iniziato a risalire con una media di due morti al giorno. In poco più di un mese tra ospedale e case di riposo sono stati 76 i morti con Covid.

ol.b.

