LA GIORNATA

BELLUNO Lo salma dello zio è ancora in obitorio perché tutta la famiglia è positiva: ieri è morto anche il papà. Una tragedia senza fine quella che sta vivendo la famiglia del tappezziere Lorenzo Da Prà, l'88enne di Lozzo, storico commerciante e amministratore cadorino, deceduto per il coronavirus. «Ha combattuto fino all'ultimo, era ottimista pensava di tornare a casa», spiega la figlia Maria Grazia, che con la sorella Lucia gestisce l'attività di famiglia con una storia di 60 anni. «Siamo in 9 tutti positivi - spiega la figlia Maria Grazia -, forse oggi, se il tampone, sarà negativo ci libereranno e penseremo a organizzare i due funerali». Ma il decesso dello storico tappezziere, che fu per anni assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco di Lozzo, non è l'unico della giornata nera di ieri. Sono 5 le morti di pazienti con Covid in 24 ore, comunicati ieri sera dal quotidiano bollettino dell'Usl 1 Dolomiti. Oltre all'88enne tappezziera cadorino spirato dopo 15 giorni in ospedale a Belluno, deceduti anche un 64enne ricoverato in Pneumologia sempre al San Martino, un 69enne che era in Rianimazione, un uomo di 72 anche lui ricoverato in Rianimazione e una donna di 84 anni che era in Geriatria a Belluno.

IL CASO

«Mia mamma Eugenia il 7 novembre ha perso il fratello Giosuè Baldovin, e ora il marito: è distrutta». Maria Grazia Da Pra, la figlia del tappezziere Lorenzo, ha vissuto sulla sua pelle il Covid, oltre che il doppio lutto sempre a causa del virus. «È una gran brutta bestia - dice -: noi che l'abbiamo avuto tutti quanti e tutti sintomatici, è stato un incubo. Mai provato una cosa simile: mi ha falciata. Poi le morti in famiglia che ci hanno distrutto». Prima era toccato allo zio Giosuè Baldovin, per anni assessore del comune di Lozzo e molto conosciuto in paese. Ieri il padre, Lorenzo Da Pra per anni vicesindaco e assessore di Lozzo. «Mio papà aveva altre patologie, ma nulla di grave - racconta - era ancora molto attivo. Ricoverato 15 giorni fa lo sentivamo al telefono ed è stato vigile, collaborativo, cosciente fino alla fine: era un combattente di natura e non ha mai mollato. Ma questo virus è troppo grande, troppo brutto».

IL BOLLETTINO

E non accenna a arrestarsi l'epidemia. Sono stati 111 anche ieri i nuovi casi di bellunesi positivi registrati tra sabato e domenica, che hanno portato il numero di persone attualmente infette in provincia a 4301, come dai dati del report di Azienda Zero di ieri alle 17. Sempre sul report si legge che i decessi dal marzo scorso sono salita, ora in totale 209 croci, ma il dato non tiene conto degli ultimi 5 casi.

I RICOVERI

Sempre peggio dal punto di vista dei posti letto in ospedale e terapia intensiva. Nemmeno il tempo che se ne liberassero due, ieri, per i decesso degli occupanti, che sono arrivati nuovi pazienti: sono 8 i degenti gravissimi in Rianimazione a Belluno, 4 a Feltre. In totale sono 177 i pazienti Covid negli ospedali bellunesi, comprese le strutture di Comunità, che stanno per arricchirsi con gli nuovi spazi di Pieve di Cadore.

VALLE DI CADORE

Buone notizie ieri da Valle di Cadore, dove era scattato lo screening dopo due casi alla scuola Primaria. «Tutti i bimbi della scuola elementare tranne la prima si sono sottoposti al tampone oggi - spiegava ieri il sindaco di Valle di Cadore Marianna Hofer -: è andata bene. Tutti sono negativi, quindi la terza elementare è libera perché ha avuto un contatto datato nel tempo, mentre la seconda la quarta e la quinta avendo avuto un contatto recente rifaranno il tampone».

Olivia Bonetti

