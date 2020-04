LA GIORNATA

BELLUNO La curva del contagio torna a salire, dopo una giornata in cui i numeri dei positivi erano addirittura calati. Ieri invece è stata un'altra giornata nera con 3 decessi, 25 casi positivi in più e la quota dei mille tamponi positivi, superata dall'inizio dell'emergenza.

IL LUTTO

Ancora una volta le vittime di questa emergenza sono gli anziani, fragili, e positivi al virus nei focolaio che si sono creati in alcune case di riposo della provincia. Dei 3 decessi di ieri, due erano ospiti della casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena, dove il virus ha già mietuto vittime. Nelle prime ore della mattina di ieri è deceduto Giovanni De Carli, 94 anni, che era stato ricoverato in Geriatria Covid (ospedale di comunità bassa intensità) del San Martino di Belluno. Anche Marianna Burba, vedova Raveane, era ospite della Padre Kolbe: è morta ieri nella terapia intensiva dell'ospedale di Belluno, all'età di 83 anni. Il terzo decesso: un'altra donna di 80 anni, che è spirata al pronto soccorso Covid ieri mattina. Salgono così a 71 le vittime del Covid in provincia tra ospedale e case di riposo: numero che conteggia solo le persone che avevano avuto un tampone prima del decesso (nelle case di riposo tante vittime con sintomi e trattate come sospetto Covid non hanno mai avuto la diagnosi).

IL BOLLETTINO

Dall'inizio dell'emergenza i bellunesi contagiati sono, secondo i dati diffusi ieri dal bollettino di Azienda Zero, 1.042 (+55 rispetto al giorno prima). Una cifra complessiva che comprende i deceduti e i guariti. Coloro che sono attualmente positivi, invece, sono 730 (+25). Aumentano anche i guariti: 253, rispetto ai 224 del giorno prima.

I RICOVERI

In calo anche i ricoveri: uno in meno all'ospedale di comunità di Belluno e nessun nuovo ingresso. I pazienti covid tra gli ospedali di Belluno e Agordo sono al momento 74 (7 dei quali gravissimi in terapia intensiva). I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono in totale 102. L'ospedale di Feltre invece, al Padiglione Gaggia accoglie i pazienti Covid negativi in una zona protetta: si tratta di anziani arrivati dalle case di riposo, una decina solo dalla Padre Kolbe.

L'EMERGENZA

E sono proprio le case di riposo la vera emergenza in questi momento, con strutture che hanno visto decimare i propri operatori, che sono finiti in quarantena perché positivi. A dare respiro alle strutture personale dell'azienda Usl 1, grazie alle convenzioni sottoscritte con i Centri di Servizio. Si tratta di un'assegnazione temporanea e avviene su base volontaria. «La risposta ad un evento di emergenza che coinvolge l'intera comunità rappresenta un obiettivo prioritario a tutti i livelli organizzativi - spiega la Usl in una nota -. L'Azienda sanitaria, conseguentemente, ha valutato la necessità ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa per dare risposte immediate ai Centri di Servizio per Anziani, al fine di tutelare operatori e ospiti e garantire il contenimento della propagazione del virus. Nell'ambito delle iniziative assunte, tutte finalizzate a perseguire l'interesse sopra descritto, è stata anche valutata la necessità di supportare, mediante convenzione, i Centri di Servizio per Anziani, in difficoltà operativa, con personale dell'Azienda disponibile a prestare attività assistenziale a loro favore. Il 10 aprile era stato quindi pubblicato un avviso per manifestazioni di disponibilità di infermieri e OSS dipendenti dell'Usl Dolomiti per l'assegnazione temporanea nei centri di servizio». «Ad oggi - proseguono - sono state già firmate due convenzioni tra l'Usl Dolomiti e i Centri Servizio Madonna della Salute di Trichiana e Padre Kolbe di Pedavena. Prevedono l'assegnazione temporanea del personale resosi disponibile sino al massimo al 31 luglio 2020, in ragione dello stato di necessità connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e compatibilmente con le esigenze dell'Azienda Usl 1 Dolomiti. Il personale dipendente dell'Azienda Usl 1 Dolomiti, in assegnazione temporanea ai Centro di Servizio, mantiene il rapporto di lavoro con la stessa Azienda Usl 1 Dolomiti, con la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento. Il rapporto di servizio del predetto personale è, invece, gestito dal Centro di Servizio. Prenderanno servizio in questo quadro 2 infermieri alla casa di riposo di Trichiana, con possibilità di ulteriori incrementi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA