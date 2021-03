LA GIORNATA

BELLUNO L'ultimo fine settimana prima della zona arancione i bellunesi se lo sono goduto. Piazza piena ieri mattina all'orario dello struscio, parrucchieri con prenotazioni al completo, forse per l'ultimo pranzo in trattoria della domenica, e bar e dehors stra pieni. La giornata non era delle migliori, ma le temperature in calo, il cielo nuvoloso e un leggero vento non hanno fatto desistere i bellunesi dall'appuntamento del sabato mattina prima dell'ennesima, sofferta, chiusura. Le file si sono viste un po' dappertutto, ieri. Coda al fruttivendolo, coda anche fuori dal camerino di qualche negozio di abbigliamento del centro per provare i vestiti e coda di 6 7 persone fuori dalla macelleria. Coda addirittura al bar, per avere il tavolino al sole e gustare lo spritz.

MERCATO SNOBBATO

Pochi i banchi del mercato, questa ormai non è una novità, ma tuttavia l'appuntamento con il commercio ambulante all'aperto anche ieri ha attirato nel capoluogo frotte di bellunesi. Insomma, un fine settimana di fine inverno inizio primavera come altri a Belluno, solo più animato del solito. In tutti la fretta di fare qualcosa, l'ultima esperienza, l'ultimo spritz con gli amici, l'ultimo pranzo e l'ultima puntata in enoteca prima di richiudersi in casa e attendere, ancora una volta, tempi migliori.

RACCOLTA FIRME

Per tutta la mattina in piazza dei Martiri ci sono stati anche due gazebo, quello per la raccolta di firme per la legge antifascista Stazzema e uno di Fratelli d'Italia; entrambi hanno visto un buon passaggio di persone, per sottoscrizioni e richiesta di informazioni. Sotto i portici a mezzogiorno si sono formati anche capannelli di ragazzi di giovani, forse troppo vicini e troppo numerosi perché davvero distanze e sicurezza fossero assicurati.

I CONTROLLI

Sulla piccola movida del pre stop vigilava la polizia, ferma in piazza con una volante. Oggi si replica, e sarà l'ultima boccata di ossigeno per i bellunesi. Generalmente, però, di domenica il movimento in centro città è minore e la socialità si concentra nelle ore dell'aperitivo.

L'ALTRA CODA

E ieri, a Belluno ha fatto tappa la campagna di screening lanciata dall'Università di Padova e sostenuta dalla Regione Veneto per intercettare i positivi asintomatici. Duecento i tamponi riservati al bellunese ma a presentarsi, in modo ordinato, ciascuno aspettando il proprio turno, sono state solo 147 persone. «Se una persona risulta positiva, facciamo subito il tampone molecolare (nella tenda adiacente allestita sempre dalla Protezione civile) e poi lo mettiamo in quarantena. Questa è la procedura. L'esito dovrebbe arrivare in serata o, al massimo, lunedì», spiega Vincenzo Baldo, responsabile di Igiene e Sanità pubblica dell'Università di Padova. Nei primi 45 minuti già 60 tamponi. Ad essere controllati anche bambini di 11, 13, 14 anni, e anziani di 88. «Ho deciso di sottopormi a tampone perchè sono appena tornato da una città in cui sono stati trovati tanti positivi» racconta un uomo di mezza età in coda. «Secondo me servirebbero più spesso dei momenti come questi». Aggiunge un altra delle persone in coda: «Mia figlia abita in Emilia-Romagna, e lì ogni comune ha delle postazioni fisse, ma i positivi sono di più». «Io, invece, lo faccio per la sicurezza delle persone con cui vivo» aggiunge un altro. «L'età media è stata bassa ha spiegato Vincenzo Baldo (ieri a Belluno), responsabile di Igiene e Sanità pubblica dell'Università di Padova - c'è stata una buona risposta dai giovani che era quello che volevamo. La gente deve capire che il virus c'è e continua a circolare. Questo va a completare il giro che stiamo facendo in tutto il Veneto». In serata sono arrivati i risultati: tutti negativi.

AT-DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA