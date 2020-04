LA GIORNATA

BELLUNO In calo i ricoveri e i positivi e nessun decesso ieri, ma Belluno è comunque al trentaduesimo posto nella classifica del numero di contagi per residenti in Italia. Lo comunica l'ufficio stampa Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori), che ieri ha diffuso la tabella elaborata su dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020, di Penetrazione Covid nelle province italiane. Pone la provincia di Belluno al 32° posto (con accanto Ancona e Torino) con 32 contagiati ogni 10mila abitanti (pari a un totale provinciale di 649 casi con tampone positivo). Prima di Belluno tra le province venete, c'è solo Verona e Padova

IL BOLLETTINO

Scende il numero dei casi attualmente positivi in provincia, che da bollettino di Azienda zero ieri sera era di 548 (quattro in meno in 24 ore). Sul dato influisce quello dei cosiddetti negativizzati, ovvero, i pazienti che hanno contratto il Covid ma sono riusciti a sconfiggerlo, saliti a 71 (da 66 del giorno prima) e anche purtroppo i deceduti (tre solo nella giornata di venerdì). È questa però la fotografia reale dell'emergenza covid. E anche dal dato cumulativo del totale dei casi con tampone positivo (che comprende tutti i tamponi di bellunesi risultati positivi effettuati dall'inizio dell'emergenza) arrivano buone notizie: solo 3 in più. Ieri erano 653. Il numero totale di tamponi effettuati per ricerca nCoV al 11 aprile 2020 era di 11.607. Le persone residenti in Usl 1 Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva all'11 aprile 2020: 1.085.

I RICOVERI

È invariato il numero delle persone con covid in ospedale: 44 sono i pazienti in area non critica e 8 in terapia intensiva al San Martino, 1 a Feltre, 15 nell'ospedale di comunità di Belluno e 15 in quello di Agordo.

LA CLASSIFICA

La graduatoria Unsic elaborata mostra che a livello triveneto la provincia di Belluno (posto numero 32 su un totale di 105) è preceduta in classifica da Trento che è al 13° posto (52 contagiati ogni 10 mila abitanti), Bolzano 23° posto (37), Trieste 26° (36), Verona 27° (35) e Padova 29° (34). Alle spalle di Belluno in classifica figurano Vicenza che è al 43° posto (23 contagiati ogni 10 mila abitanti), Treviso 44° (22), Venezia 46° (20), Pordenone 53° (17), Rovigo 67° (11), Gorizia 72° (9).

LA MAPPA

Cortina resta primo comune per numero di contagi, in provincia, con 86 casi, seguito da Alpago (69) e Belluno (53). Elevati i contagi anche a Borgo Valbelluna con 33 positivi. Resta contenuto invece il contagio a Feltre, lì dove tutto era iniziato: sono 29 i casi registrato. Numeri elevati a Pedavena dove ci sono 30 positivi, a pesare i contagi nella struttura Padre Kolbe. A Santa Giustina, 24 positivi, Lamon, 22. Poi 24 i contagiati a Alano. Solo poche unità negli altri comuni: i due casi segnalati a Selva di Cadore, precisa il sindaco, sono due persone in isolamento una positiva arrivata da fuori comune e una non positiva arrivata dall'estero e che per questo è in quarantena.

