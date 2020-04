LA GIORNATA

BELLUNO «I numerosi farmaci che sono in sperimentazione, dopo, il via libera di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) vengono sperimentati anche nell'ospedale-covid di Belluno». Permeate di speranza le parole pronunciate ieri dal direttore generale dell'Usl1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, in una diretta dai suoi canali social. Non solo per la sperimentazione di medicinali che potrebbero «venire incontro alle esigenze nelle fasi incipienti della malattia e dall'altro anche riuscire a minimizzare tutta una serie di sintomi negativi del covid-19» ma anche per l'andamento dei contagi: ieri in serata il dato diffuso da Azienda Zero dava 441 tamponi positivi, con aumento di 16 casi rispetto al giorno precedente (poco più del 3%). «Siamo in una fase cruciale dell'andamento di questa epidemia ha detto Rasi Caldogno rispetto alla quale potremmo già intravedere dei segnali anche positivi. Ma tutte le valutazioni che ci sono state proposte da epidemiologi e analisti che si sono applicati su questo tema dicono che il momento di picco non è ancora stato raggiunto».

LA SPERIMENTAZIONE

«Riguarda ha detto il direttore generale Usl - tutte le tipologie di farmaci balzati all'onore delle cronache, proprio per l'interesse che hanno suscitato alla comunità medico-scientifica come possibili farmaci per il trattamento per pazienti affetti da polmonite da covid-19». Così oltre al Tocilizumab, possibile cura partita dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, i 5 trattamenti per usi terapeutici del medicinali Remdesivir per la cura dell'infezione.

IL BOLLETTINO

Difficile essere precisi sia sui dati dei bellunesi positivi che su quello dei decessi, che ieri purtroppo hanno registrato un nuovo caso: una 86enne di Belluno deceduta in ospedale, dopo il contagio in casa di Riposo a Puos d'Alpago. Ma i conteggi non sono semplici perché stessi bollettini diffusi ieri da Azienda Zero riportavano numeri diversi, a causa di una modifica nel calcolo e nuove voci. Così, paradossalmente, il primo dato della mattina dava un numero di positivi (399, indicando più 3 casi) addirittura inferiore al giorno prima (che era 425). Ma l'illusione è durata poco: dipende solo dal cambio di modalità nel conteggio. Ora c'è il dato dei casi attualmente positivi che a ieri erano 409, ma fino ad allora si calcolavano il totale dei tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza, (senza sottrarre gli eventuali deceduti, o persone guarite). Ieri sera erano 441, in aumento di 16 positivi rispetto al giorno prima (poco più del 3%). Stesso discorso per i decessi: ad oggi sono 15 quelli registrati negli ospedali (ma vanno sottratti i trevigiani e si arriva a 11), e invece 5 quelli nelle case di riposo. Ci sono poi oltre 1250 persone in isolamento fiduciario e sono stati fatti 6229 tamponi, dall'inizio dell'emergenza. Aumentano anche i contagi tra il personale. I numeri li ha dati il dg Rasi Caldogno: 55 sanitari positivi.

NUOVA UNITÀ

«Stiamo attivando le Usca (unità speciali a domicilio) ha spiegato infine il dg Rasi Caldogno - si tratta di unità territoriali che andranno a svolgere attività di supporto per seguire a domicilio tutta una serie di persone positive e con sintomi di natura lieve tali da non dover essere avviati alla degenza e potenzieremo molto questo aspetto. Abbiamo già 7 medici operativi a riguardo e a breve diventeranno totalmente operative anche queste unità». Infine sui letti di Rianimazione a Belluno: «La Terapia Intensiva oltre ai 9 posti attualmente può disporre di un ulteriore espansione fino a 6 posti ulteriori». E ieri infatti erano 10 quelli occupati.

Olivia Bonetti

