LA GIORNATA

BELLUNO I contagi crescono sempre più lentamente, solo 7 nuovi casi, ma i decessi per coronavirus in provincia non si fermano. E non accennano a rallentare. Altri due morti ieri in ospedale a Belluno e si sale così a quota totale 37 vittime mietute dal covid-19 dall'inizio dell'emergenza.

LE VITTIME

Bruno Melchioretto, 81 anni è la prima vittima nel comune di Lamon, dove abitava e dove era stato ospite della casa riposo. L'uomo è spirato ieri mattina all'ospedale San Martino di Belluno, dove era ricoverato nella Unità operativa Pneumologia covid. La seconda vittima di ieri è una 77enne di Domegge: Vittoria Frescura di Grea, che era ricoverata nella Terapia intensiva del San Martin, dove è morta. È la prima morte per coronavirus nel piccolo comune cadorino di 2mila abitanti.

IL BOLLETTINO

Il bollettino di Azienda Zero delle 17 di ieri riportava 609 tamponi positivi in provincia di Belluno dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 29 positivi in 24 ore. Ma è un dato cumulativo che non dà il reale quadro della situazione, in quanto raggruppa tamponi fatti sulla stessa persona, i risultati di chi è deceduto e anche quelli di chi è guarito. Il dato reale dei contagiati in provincia è di 525 persone positive al Covid, quindi 7 nuovi positivi rispetto al giorno precedente (erano infatti 518). I comuni con più casi restano Cortina che supera quota 80, l'Alpago che con i focolai nelle due case di riposo, segue a ruota e Belluno. Si contano sulle dita delle mani i paesi rimasti immuni: Perarolo, Ospitale e pochi altri piccoli centri.

I RICOVERI

Sul fronte ricoveri, nell'area non critica all'ospedale di Feltre si sono dimezzati: in poche ore sono passati da 8 a 4. Al San Martino restano 40. Sono invece 14 (+1) i pazienti all'ospedale di comunità del capoluogo, 13 in quello di Agordo. Rimangono 9 i ricoverati con covid in terapia intensiva di Belluno (per le altre emergenze, in questo momento, si fa riferimento alla terapia intensiva di Feltre). Il totale delle dimissioni dall'inizio dell'emergenza + di 47 pazienti guariti e tornati a casa. Un numero che, fortunatamente supera quello dei decessi: sono 31 le vittime del coronavirus morte negli ospedali della Usl 1 Dolomiti, ma si devono aggiungere i 6 decessi avvenuti nelle case di riposo bellunesi. Su tutti i pazienti morti per il virus sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

IL MONITORAGGIO

Superano i 10mila i tamponi effettuati sulla popolazione bellunese dalla Usl 1 Dolomiti (10.066 per l'esattezza), dall'inizio dell'emergenza. Restano in isolamento domiciliare centinaia di bellunesi: 1120 persone che vengono chiamate due volte al giorno dall'equipe della Usl che monitora eventuali sintomi o aggravamento delle condizioni.

