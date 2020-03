LA GIORNATA

BELLUNO Gli accessi dell'ospedale di Feltre presidiati dai carabinieri. Si sale di grado sulle misure anticontagio al Santa Maria del Prato: da ieri le pattuglie dei carabinieri presidiano tutte e tre le entrate del Santa Maria del Prato, come previsto dalle misure decise dalla Prefettura. I militari fanno filtraggio a chi entra in ospedale: autorizzate solo le urgenze, gli altri devono avere permessi specifici, singolarmente. E il bar all'interno, vista la mancanza di accessi, ha chiuso. Intanto c'è una circolare che obbliga tutti i dipendenti e chiunque transiti nei corridoi del Santa Maria del Prato e indossare la mascherina.

IL BOLLETTINO

Dopo il reparto di Chirurgia, intanto, l'effetto domino dovuto a Covid-19 arriva anche nel reparto di Geriatria che ha disposto da ieri la sospensione temporanea dei ricoveri. Nell'ospedale alla lista di chirurgo e infermiera risultati positivi vanno aggiunti anche altri sei medici in quarantena domiciliare perché ritenuti contatto stretto di un caso, diciassette infermieri e tre oss. In totale in provincia di Belluno sono 73 (otto più di ieri) le persone che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario). Ma c'è un altro numero che continua a crescere con il passare dei giorni ed è quello dei ricoverati per «sintomatologia sospetta». Ieri erano otto in più rispetto a giovedì. Altri 41, inoltre, sono i tamponi eseguiti ieri. Tra le persone sottoposte all'accertamento ci sono anche i 27 operatori sanitari di Feltre già risultati positivi ad un primo accertamento. I positivi, senza sintomi, in totale sono invece 13 con un balzo in avanti di sei nelle ultime 24 ore. Tornando al Santa Maria del Prato, l'Usl chiarisce che i ricoverati in ambito geriatrico sono garantiti all'interno dell'area medica.

QUI AGORDO

Se a Feltre c'è la situazione più complicata da gestire dal punto di vista logistico quella di Agordo non è certo da meno. Qui ci sono cinque medici in isolamento domiciliare perché il loro tampone è risultato positivo. La riorganizzazione dell'ospedale, in attesa dell'esito degli accertamenti, ha previsto la sospensione dei ricoveri dal territorio o dalle altre strutture sanitarie per la Medicina, la Lungodegenza e l'Ospedale di Comunità. Sospesa anche l'attività ambulatoriale di Medicina, l'attività chirurgica, la chirurgia generale e l'ortopedia. «La sospensione temporanea prevede che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dagli altri ospedali dell'Azienda», spiega l'Usl in una nota, precisando che tutte le altre attività proseguono e vengono erogate nel rispetto della normativa vigente (come l'osservanza delle distanze e il divieto di sosta degli accompagnatori nelle sale di attesa). Nei centri prelievi, inoltre, a regolare l'afflusso per evitare i sovraffollamenti ci sarà del personale dedicato. Una riorganizzazione che durerà fino alle ore 8 di lunedì mattina quando ci sarà una rivalutazione.

QUI BELLUNO

Sul fronte dell'ospedale di Belluno un medico è in isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di un caso che si è rivelato positivo. Al momento non si è reso necessario il presidio degli accessi ma la Direzione medica, come quella di Feltre, ha predisposto e sta predisponendo dei percorsi dedicati al triage per chi arriva al pronto soccorso, in modo da scremare subito eventuali sospetti positivi al coronavirus.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Ieri nel pomeriggio in Prefettura a Belluno sono stato convocati i sindaci dei comuni dove ci sono persone contagiate. Oltre al primo paese dove si era registrato un positivo, ovvero La Valle Agordina, e a quelli già noti come Agordo, Feltre, Cesiomaggiore, Belluno si aggiungono anche Limana e Voltago Agordino.

IL PREFETTO

«Sono state predisposte misure - spiega il prefetto Adriana Cogode - con l'allerta dei centri di protezione civile qualora ci fosse bisogno di un'assistenza o supporto». Per ora i centri operativi comunali sono aperti solo a Feltre e Belluno e non è stato aperto in prefettura, al momento, il centro di coordinamento soccorsi. «Siamo comunque da sempre operativi - sottolinea il prefetto -: non abbiamo attivato un centro coordinamento continuativo, perché non è emersa l'esigenza e dobbiamo fare economia di risorse umane, ma siamo reperibili h24».

