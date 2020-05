LA GIORNATA

BELLUNO Continuano a scendere i casi positivi in provincia, ieri eravamo a 609 infetti, una cinquantina in meno rispetto a 10 giorni fa, 8 in meno in 24 ore, come si legge dal bollettino di Azienda Zero diffuso ieri. Ma il dato che si alza sempre più e fa ben sperare sono i guariti: ieri erano a quota 440 persone dall'inizio dell'emergenza.

Ma non si fermano ancora i decessi: ieri un nuovo lutto. Una bellunese di 90 anni ricoverata in Geriatria Covid al San Martino di Belluno: era arrivata, come molti pazienti che sono ancora ricoverati da una casa di riposo. Proprio i focolai che sono scoppiati nelle residenze per anziani, in particolare alla Padre Kolbe e nella struttura di Trichiana hanno dato un'impennata al bilancio dei decessi per coronavirus che è salito, dopo ieri, a quota 92 morti dall'inizio dell'emergenza.

E mentre i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza sfiorano quota 20mila (quasi il 10% della popolazione bellunese è stata sottoposta alla verifica) il totale dei tamponi positivi, cumulativo di guariti e deceduti, è a 1129 (cinque in più in 24 ore). In calo, ma sempre tantissime, le persone residenti in Usl 1 Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 3 maggio 2020: sono 1.058. In calo infine i ricoveri: sono 84 in totale i pazienti covid positivi negli ospedali, solo 6 sono in gravissime condizioni nella Terapia intensiva del San Martino. Gli altri sono in area non critica a Belluno (34) nell'ospedale di comunità sempre al San Martino (18) e in quello di Agordo (26).

Oggi, intanto, è il giorno della fase 2 negli ospedali, dove comunque rimarranno i reparti Covid e le tende del pre-triage per i casi sospetti al pronto soccorso. Da oggi «l'accesso alle strutture della Azienda Usl 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso) - fanno sapere dall'azienda sanitaria - , sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione. Gli accessi sono possibili tramite gli ingressi principali presidiati da personale incaricato che verificherà la reale necessità di accedere (portare con sé attestato di prenotazione/appuntamento) e la temperatura».

