BELLUNO Continua la catena di morti nelle case di riposo. Anziani, già fragili, che non hanno retto al colpo del coronavirus. Crescono anche i positivi in provincia, che ieri hanno superato quota 900 casi dall'inizio dell'emergenza. Anche ieri il bilancio delle vittime del covid vede soprattutto nomi di ospiti delle case di riposo bellunesi. Sono 6 i morti tra la sera di sabato 18 aprile e lunedì. In Procura, al momento, non è arrivato nessun esposto dei famigliari colpiti dal lutto per la perdita del proprio caro. Ma il procuratore Paolo Luca afferma: «Valuteremo, sulla base degli articoli di stampa, se avviare un'indagine». Intanto dai dati diffusi dalla Regione, con tabelle rese note ieri, emerge che la percentuale di letalità per gli ospiti bellunesi è del 12,6% (si considerano 28 morti su 193 ospiti risultati positivi). Un dato al di sotto della media nazionale (per le persone tra 80 e 89 anni è del 30%), ma anche inferiore a quello di altre Usl venete. Ma è destinato a crescere: i tamponi sono stati fatti solo in queste settimane e i risultati, come accaduto ieri per un'ospite della casa di riposo di Trichiana, arrivano giorni dopo (sono arrivati i risultati dei tamponi fatti il 12 aprile).

Salgono a 63 i morti tra ospedale e ospizi dall'inizio dell'emergenza. Ieri la Usl 1 Dolomiti ne ha comunicati 4. Un paziente covid positivo di anni 88, ricoverato in Malattie Infettive Covid Belluno deceduto nel pomeriggio di sabato e già comunicato ai lettori domenica (si tratta di Lino Francescon di Farra di Mel, ospite della casa di riposo di Trichiana). Poi una paziente covid positiva di anni 90, ricoverata in Pronto Soccorso covid di Pieve di Cadore, sempre deceduta sabato: si tratta di Vanda Frescura, vedova Da Vià, di Domegge, che alloggiava nella casa di riposo di Lozzo. E altri morti domenica: un paziente covid positivo di 79 anni, ricoverato in Pneumologia Covid Belluno e una paziente covid positiva di anni 86, ricoverata in Medicina Covid Belluno. Si tratta di Angelina Faoro, 85 anni di Tonadico (Trento), primierotta, contagiata quando era stata ricoverata all'ospedale di Feltre per altre patologie. Ma non si fermano le morti nella casa di riposo di Trichiana, dove nei giorni scorsi è esploso un focolaio. Domenica è deceduta nella struttura di Trichiana, Nazzarena Comiotto di 92 anni di Carve di Mel. Ieri è spirata poi un'altra ospite di Trichiana, sempre all'interno della struttura: si tratta di Felicita Baiocco di Santa Giustina, 85 anni da compiere a novembre.

Una strage senza fine quella nelle strutture per anziani, su cui si potrebbe muovere la Procura sulla base di quanto apparso sui giornali in questi giorni, anche se nessuno ha denunciato. Potrebbe scattare un'inchiesta conoscitiva sulla gestione delle residenze per anziani della provincia.

La giornata di ieri ha visto aumentare ancora e di molto i contagiati bellunesi (è l'effetto dei tamponi che si stanno facendo a tappeto nelle case di riposo). Dalla tabella di Azienda Zero, salgono a 904 il totale di positivi dall'inizio dell'emergenza (con un aumento di 48 casi in 24 ore). I bellunesi attualmente positivi al tampone sono 678. Attualmente ricoverati in terapia intensiva 7 e in aree non critiche 68. Sono 1181 invece le persone in isolamento fiduciario a casa. Il numero totale dei tamponi effettuati per ricerca nCoV al 20 aprile 2020: 14.681.

Ieri sono filtrati anche i contagi comune per comune (dati che vengono sempre tenuti riservati). I Comuni con più positivi sono quelli con focolai nelle case di riposo: 108 Pedavena primo comune per contagi in provincia, 80 Borgo Valbelluna, 62 Alpago. Resta alto anche il numero di positivi a Cortina (76). Belluno è a quota 49, Feltre 53.

Olivia Bonetti

