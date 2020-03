LA GIORNATA

BELLUNO Continua a crescere il numero di contagi in provincia, che arriva a 280 e satura i posti letto in Rianimazione a Belluno: 9 tutti occupati. Ma crescono di pari passo anche i sanitari positivi che dalla trentina registrati la settimana scorsa sono ora in totale 48, tra medici, infermieri e oss. E proprio chi è in prima linea chiede ora che vengano fatti tamponi a tappeto, ma non negli autogrill o per strada, ma a chi è in corsia a tutela di tutti. Intanto ieri la mappa del contagio si è allargata a nuovi comuni e anche il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones, ha annunciato che in paese c'è un positivo.

L'EMERGENZA

In testa per numero di sanitari contagiati l'ospedale Santa Maria del Prato, dove, all'inizio dell'emergenza c'era stato il problema in Geriatria (dove poi alcuni pazienti morirono per covid-19). A Feltre sono 4 i medici positivi, 9 gli infermieri e 7 operatori socio sanitari: 20 in tutto quindi i dipendenti con coronavirus. Sono quasi tutti in isolamento domiciliare, eccetto un caso, per il quale è stato necessario il ricovero. Due dipendenti Usl positivi anche tra i lavoratori del Distretto di Feltre. Segue l'ospedale di Agordo con 15 casi: 6 medici, 6 infermieri, 2 oss e un dipendente di altro profilo. Nessuno è ricoverato. Infine Belluno con 9 casi: 4 medici, 2 infermieri, 1 oss, due dipendenti di altro profilo (uno dei quali è ricoverato). Anche a Belluno ci sono due ulteriori casi positivi nel Distretto. Ma se si facesse il tampone a tutti gli operatori in corsia, a tappeto, indistintamente, il numero quasi sicuramente sarebbe destinato a salire.

IL BOLLETTINO

Anche ieri la curva è cresciuta ma buona notizia è che la percentuale è la medesima della giornata precedente: i casi positivi sono aumentati del 7% esattamente come era accaduto lunedì. Siamo passati da 262 casi a 280, come dal dato riportato nel bollettino di Azienda Zero, ieri sera alle 17. Sempre un migliaio circa le persone in isolamento domicliare (995 bellunesi). Infine il numero totale di tamponi effettuati per ricerca covid-19, al 24 marzo 2020, è di 3.815.

I POSTI LETTO

La notizia negativa di ieri è la crescita dei ricoveri in terapia intensiva: tutti i 9 originari posti letto della Rianimazione al San Martino di Belluno sono ora occupati. Restano però quelli creati a inizio emergenza: ai 18 totali della Usl 1 Dolomiti si sono aggiunti altri 8, quindi siamo ben lontani dalla saturazione.

IL SOSTEGNO

In questo momento tra le categorie a maggior rischio vi sono gli operatori sanitari. Per questo motivo è stato attivato un servizio di sostegno psicologico specifico (attraverso l'Associazione di Promozione Sociale SOS Famiglie) un servizio gratuito al numero Whatsapp 380 4040958.

Olivia Bonetti

