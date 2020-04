LA GIORNATA

BELLUNO Aveva festeggiato i suoi 100 anni il 18 gennaio scorso, nella casa di riposo Padre Kolbe a Pedavena, dove era ospite. Elsa Giovanna Tessaro, classe 1920 di Cesiomaggiore, aveva resistito a tutto, compresa la Seconda guerra mondiale, superando ogni ostacolo che la vita le aveva fatto trovare davanti. Ma nulla ha potuto contro il coronavirus. È lei una delle vittime del Covid-19 di ieri, ma fa parte di quella strage silenziosa degli anziani che muoiono nelle case di riposo e per questo non entrano nemmeno nelle statistiche. Ieri i dati ufficiali Usl parlavano di un decesso, ma sono i 3 i morti della giornata. Qualche spiraglio invece arriva dal fronte dei contagi: in 24 ore passano dai 549 casi attualmente positivi in Usl 1 Dolomiti ai 552 di ieri sera alle 17, con un aumento di sole 3 unità, secondo quanto riportato dal bollettino di Azienda Zero.

LE VITTIME

La giornata di ieri è iniziata con la comunicazione di Usl 1 Dolomiti: «Nella serata del 9 aprile 2020, un paziente covid positivo di anni 83, ricoverato nella Unità operativa Medicina covid Belluno (area bassa intensità ospedale di comunità) , è deceduto». Era solo la punta dell'iceberg. In realtà c'erano altre due vittime del covid nelle case di riposo. Salme che restano, per prassi, nelle strutture, dove nessuno potrà portare loro l'ultimo saluto, e vengono spostate solo per la cremazione. Oltre alla centenaria cesiolina nella casa di riposo di Pedavena, è deceduta anche Maria Marcon Vedova Righes, 87enne che era ospite della casa di riposo di Mel, comune Borgo Valbelluna. Tutti anziani uccisi dal virus che però sfuggono ai conteggi, come quelli che muoiono senza la diagnosi ufficiale, che arriva con il tampone effettuato dopo il decesso. C'è stato un caso un paio di giorni fa: un numero mai entrato nel bilancio dei morti che sale a 40 vittime (32 negli ospedali, 8 nelle case di riposo).

IL BOLLETTINO

Insomma l'emergenza continua anche se resta invariato il numero di ricoveri: 8 gravissimi in terapia intensiva, 40 nell'area non critica del San Martino. Continuano a crescere i guariti: sono 51 i dimessi dal 21 febbraio scorso e 66 in totale le persone immunizzate. Diminuiscono anche i bellunesi in isolamento domiciliare: ora sono 1142. Una trentina in meno rispetto a giovedì. Sono i dati de bollettino di Azienda Zero diffuso ieri sera alle 17, dove si evince anche la crescita dei tamponi positivi (+30 in 24 ore da 620 a 50). Ma è un dato cumulativo i positivi della Usl 1 Dolomiti sono in tutto 552.

LA MAPPA

Cortina diventa primo comune per presenza di positivi: secondo i dati di ieri erano 82 i contagiati nella Conca il dato più elevato della provincia. Segue l'Alpago con 69 casi e Belluno con 53. Elevati i contagi anche a Borgo Valbelluna con 33 positivi. Resta contenuto invece il contagio a Feltre, lì dove tutto era iniziato: sono 29 i casi registrati. Numeri elevati a Pedavena dove ci sono 30 positivi, a pesare i contagi nella struttura Padre Kolbe, dove ieri c'è stata una vittima. Pesanti i numeri anche a Santa Giustina, 24 positivi, e a Lamon, 22. Poi 24 i contagiati a Alano, dove i problemi si registrano sempre nella casa di riposo con alcune unità. E ancora: 10 positivi a Sedico.

Olivia Bonetti

