LA GIORNATA

BELLUNO Appeso il nuovo calendario alla parete, quello di ieri, per la provincia di Belluno, era stato il primo giorno ad essere cerchiato in rosso. Accanto la scritta Stati generali della Montagna al tavolo il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Un appuntamento al quale il territorio si è presentato con un drappello decisamente nutrito.

ATTESE CONFERMATE

Diverse le novità emerse nella relazione del ministro. Per prima cosa l'ex fondo Letta, quello che finanzia i comuni che confinano con il Friuli Venezia Giulia, passa da 20 a 24milioni di euro (riguarda buona parte di Comelico, Cadore e Alpago) per un totale di 48 comuni in Veneto. Poi c'è la promessa di portare a 100 milioni di euro il fondo unico per la montagna, che sarà comunque aumentato di 10 milioni. Ma ieri è soprattutto arrivato il cambio di passo sulle modalità di erogazione dei fondi.

COSA CAMBIA

Ad emergere è stata la volontà di semplificare. L'intenzione di non procedere più con i bandi ma di passare ai progetti. Finanziando le proposte che nascono dal territorio. Una scelta mutuata dall'esperienza dei Fondi di Confine (ex Odi) di cui il parlamentare Bellunese, Roger De Menech (Pd), è presidente. Al tavolo con il ministro c'era anche lui, oltre al suo collega Luca De Carlo (Fd'I). «Sono le istituzioni e la politica a dover dare indicazioni chiare agli enti per orientare gli investimenti nelle aree montane, come per esempio Anas, Ferrovie, Poste, Enel, Cassa Depositi e Prestiti, Eni - ha spiegato De Menech - gli investimenti vanno fatti non solo dove c'è mercato, ma anche dove ci sono presidi che rimangono cruciali per la coesione del Paese. Esattamente come abbiamo fatto con il piano Banda Larga dei governi di centrosinistra grazie ai quali l'infrastruttura per la trasmissione veloce dei dati sta arrivando in tutti i Comuni italiani». «La montagna non soffre perché si spopola, ma soffre e quindi si spopola: lo spopolamento non è causa, ma conseguenza - ha esordito De Carlo - nel 2100, stando agli ultimi studi, l'85% della popolazione mondiale vivrà nelle grandi città; nel 2030, 41 città supereranno i 10 milioni di abitanti: quale peso può avere la voce delle aree montane? Se a questo ci aggiungiamo una politica nazionale e demagogica di riorganizzazione spinta, che ha portato a fusioni che hanno annacquato il peso della montagna in un grande calderone sovra-provinciale o regionale, è evidente che il problema della rappresentanza per queste aree diventa sempre più cruciale». Opinioni distanti, obiettivi comuni.

IL MINISTRO

«Gli Stati generali sulla situazione delle aeree interne montane sono un punto di partenza importante sul quale organizzare una strategia coordinata a tutti i livelli istituzionali - ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà - bene quindi l'aumento di 4milioni di euro nel 2020 per il Fondo per la promozione delle aree svantaggiate confinanti con regioni a statuto speciale annunciato da Boccia, un intervento fondamentale in particolare per province come quella di Belluno».

Andrea Zambenedetti

