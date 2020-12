LA GIORNATA

BELLUNO Ancora una giornata difficile per il Bellunese a causa del maltempo iniziato venerdì scorso e che ha piegato ancora una volta il territorio. In molti ieri, 7500 famiglie per l'esattezza, si sono risvegliati senza luce, nella maggioranza in Comelico. O peggio senza la possibilità di spostarsi e andare al lavoro: Val di Zoldo, Danta o Gosaldo. A complicare la giornata la chiusura ieri mattina del passo Forcella Staulanza a causa di una valanga con un'estesa di fronte di circa 30 metri. Ma grazie all'immediato intervento di Veneto Strade è stato riaperto nel giro di due ore. Aperto poi passo Cibiana e la strada per Danta. Buone notizie infine anche sul fronte meteo, con precipitazioni che andavano attenuandosi. Le scuole riaprono quasi tutte oggi, eccetto Santo Stefano, Falcade e Livinallongo. Ma il superlavoro dei soccorritori non si ferma: ieri alle 18 i vigili del fuoco contavano 200 interventi in 24 ore.

Ma le operazioni dei pompieri sono state in totale oltre 750 dall'inizio dell'emergenza, a fronte di oltre 1000 chiamate di soccorso. «Al lavoro - spiegavano ieri dal comando - oltre 100 vigili del fuoco tra permanenti e volontari, che oggi hanno operato prevalentemente in Ampezzo, in Comelico e Agordino per taglio piante, sgombero neve da tetti e da strade. La squadra valanga dei vigili del fuoco con il gatto delle nevi ha raggiunto un uomo rimasto in un'abitazione isolata in località Corbin di Livinallongo Col di Lana a cui sono stati portati degli approvvigionamenti. La stessa squadra a poi lavorato per l'assistenza al personale di Terna per l'ispezione degli elettrodotti».

A fronte del boom di blackout registrati ieri mattina, 7500 utenze disalimentate, come ha spiegato la Provincia, c'è stato il superlavoro dei tecnici Enel per riportare la situazione alla normalità. «Dalle 17 di martedì - ha spiegato Enel - una nuova e abbondante nevicata ha interessato il Bellunese compromettendo il servizio elettrico che era già stato ripristinato nelle ore precedenti dall'incessante lavoro dei tecnici di E-Distribuzione. I danni sono stati principalmente causati dalla caduta di alberi ad alto fusto fuori fascia sulle linee, da frane e smottamenti e dalla formazione di ghiaccio sui conduttori». In serata spiegavano che «la situazione è ormai sostanzialmente normalizzata attraverso la rimessa in servizio degli impianti o, laddove non possibile, con l'attivazione di generatori elettrogeni, salvo casi puntuali o di difficile accessibilità». Problemi nella parte alta della provincia anche per telefoni fissi e mobili. Da Tim hanno spiegato che «martedì c'erano 70 siti mobili fuori uso» e che ieri erano scesi a 48. «La gran parte sono siti non raggiungibili causa neve» hanno detto, sottolineando come procedesse incessante il lavoro dei 20 tecnici in campo.

Proseguono i sopralluoghi effettuati dal personale della Provincia, ovvero i tecnici difesa del suolo, su frane e dissesti: 7 in Comelico, 9 in Centro Cadore, 7 in Valboite, 17 in Agordino, 2 in Val di Zoldo, 14 in Alpago, 4 in zona Belluno-Ponte, 4 in Valbelluna, 22 nel Feltrino, 10 tra Longarone, Soverzene, Ospitale. Ci vorrà un po' di tempo per controllarli tutti: sono oltre un centinaio quelli creati dall'ultima ondata di maltempo. Migliora, come detto, la situazione sulle strade. Le squadre di Veneto Strade hanno lavorato senza sosta tanto da permettere la riapertura della Sr 48 delle Dolomiti fino Misurina. Riaperte anche la SP 3 Valle Imperina e la Sp 6 Danta di Cadore. I Passi restano chiusi ad eccezione del Campolongo (dove però risulta chiuso dalla parte trentina), del Forcella Staulanza e per le emergenze il Passo Duran. (G.S.)

