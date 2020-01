«La gioia più grande è il ritorno tra i viali di adulti e bambini»

LA FONDAZIONE

VENEZIA «Abbiamo bisogno di dare dei segnali alla città e spero che la riapertura di questo posto sia uno di quelli apprezzati». Adele Re Rebaudengo, presidente della Venice Gardens Foundation, ieri ha prestato il suo aiuto al capo giardiniere nella sorveglianza dei Giardini reali. Una guardiana d'eccezione che ha voluto verificare di persona il corretto comportamento dei visitatori. E camminando lungo il viale ha sottolineato l'importanza del riscoprire i ritmi della natura scanditi dall'alternarsi delle stagioni. «L'idea di questo giardino chiarisce è quella di un luogo dove le persone possano ritornare ad avere un contatto con la natura per meditare e trovare la loro parte più intima e spirituale».

E in merito al timore dei veneziani che i Giardini reali si trasformino nei mesi dell'anno più caldi in una sorta di hub per turisti, ha tenuto a precisare: «Abbiamo chiesto questo luogo in concessione per occuparci della sua cura, conservazione e manutenzione. Sarà sorvegliato per tutto il tempo della sua apertura. Venezia è ormai alle prese coi turisti tutto l'anno, dunque chiederemo l'aiuto di qualche Carabiniere in pensione che possa fare sorveglianza, permettendo così al giardiniere di occuparsi del verde».

Re Rebaudengo ha rivolto ai veneziani, che dovranno rimanere i maggiori fruitori dalla rinnovata area, una rassicurazione. «Cosa rispondo alla loro preoccupazione? Che amo profondamente questa città, tanto da esserci venuta a vivere. Ho sempre pensato che la gioia che Venezia mi ha dato meritasse una restituzione: questi sono dei Giardini restituiti alla città e a coloro che ci vivono e che purtroppo sono spesso vittime di speculazioni. Noi siamo una onlus e non abbiamo necessità di fare profitto, quindi faremo di tutto per mantenere questo posto in ordine. La mia gioia, dopo tanta fatica, è quella di vedere adulti e bambini tornare a passeggiare tra questi viali. Cosa che fino solo a poco tempo fa non facevano più perché era diventato anche un po' pericoloso». I progetti per il futuro sono ancora tanti e vanno dall'installazione di cartellini con i nomi delle piante, all'apertura in primavera di una parte della serra che verrà riservata ad una serie di attività culturali, come la presentazione di libri.

«Nel caso di afflussi importanti ma anche di eventi atmosferici particolari che potrebbero creare situazioni di emergenza, i responsabili dei Giardini saranno autorizzati a chiudere i cancelli, regolando il numero degli ingressi dei visitatori. Non ultimo, una raccomandazione verrà espressa a quanti muniti di trolley affinché non li trascinino sulla ghiaia rovinandola». Passata l'estate ci sarà spazio anche per nuove iniziative. «Siamo già in contatto col Comune per prestare la nostra opera a nuovi giardini pubblici comunali. Ma per scaramanzia non dico altro». E questa sarà un'altra storia.

