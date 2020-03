IN FORMA

BELLUNO svolgere attività motoria quotidianamente non è solo un vezzo per coloro che tengono in modo particolare al loro aspetto ma è anche e soprattutto una necessità. I benefici che svolgere attività fisica apporta alla nostra salute è ormai cosa nota anche se, in questo particolare momento storico, diventa per tutti difficile. Le restrizioni a cui tutta la popolazione è chiamata a rispettare, dal divieto di svolgere passeggiate, corse e biciclettate, rendono difficoltoso svolgere movimento.

L'INIZIATIVA

Proprio per questo, il dottor Guido Ciccarone, medico dello sport del Santa Maria del Prato di Feltre e Nicoletta De Marzo del dipartimento attività motoria e promozione della salute, supportati dall'ingegner Nicola Canal, hanno creato un manifesto resto a casa in movimento! in cui presentano l'importanza di fare movimento ed alcune delle attività che possono essere fatte all'interno delle nostre abitazioni per restare, appunto, in movimento. Come spiegano infatti, «è importante in questi tempi continuare una regolare attività fisica a casa, seguendo semplici raccomandazioni e consigli, se le condizioni fisiche e di salute lo consentono». Una regolare attività fisica, senza però esagerare in quanto «un eccesso di attività fisica diminuisce le difese immunitarie e aumenta il rischio di infortuni muscolo scheletrici» aggiungono i professionisti.

LE PROPOSTE

Quello che i due professionisti hanno consigliato sono piccoli esercizi, forse per alcuni banali, ma che possono essere davvero d'aiuto per tenersi in forma. Alcune attività vanno bene per tutti, altre per i più giovani ma, quello che si consiglia è di svolgere un minimo di attività fisica di almeno 60 minuti al giorno per bambini e adolescenti e di 30 minuti per gli adulti. Dando uno sguardo al volantino si legge che è importante «usare le scale, su e giù, più volte al giorno: modula l'attività variando la velocità con l'aiuto delle braccia». E ancora chi ha una cyclette o un tapis roulant è fortunato e può utilizzare con successo queste semplici attrezzature. «Ogni due ore trascorse seduto o sdraiato è utile fare una camminata in casa o in giardino». Quello che farà contente molte massaie è che «pulire, lucidare, ecc sono tutte attività domestiche da considerare come una forma di esercizio fisico a bassa intensità». Il lavoro da svolgere quindi dovrebbe avere come obiettivo principale quello di mantenere il tono muscolare con qualche esercizio per la flessibilità e l'equilibrio. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito epidemiologico dell'istituto superiore della sanità: www.epicentro.iss.it.

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA