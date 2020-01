LA GESTIONE

VENEZIA Un'opera dello Stato, che lo Stato deve pagarsi, sottolinea l'assessore regionale Roberto Marcato. Un sistema che compete ad altri, ma su cui la città deve essere informata dettagliatamente, rivendica il sindaco Luigi Brugnaro. Regione e Comune, nel giorno del vertice in Prefettura con i commissari del Mose, precisano il loro ruolo, anche in vista della futura gestione del Mose che resta un'incognita, un'altra casella da riempire in fretta.

COSTI DELL'AGENZIA

«Non è ancora chiaro chi dovrà dare l'ordine di alzare le paratoie tra sei mesi, quando il Mose dovrebbe poter funzionare nelle emergenze, nei successivi tre anni di avviamento e poi, soprattutto, della fase successiva» ha sottolineato Marcato che comunque non è contrario all'idea di un'agenzia per la gestione, rilanciata di recente dal sottosegretario Andrea Martella: «Va benissimo l'agenzia, ma deve essere chiaro che il Mose è un'opera dello Stato e tutti gli oneri devono restare in capo allo Stato». Anche Brugnaro ieri ha precisato di non essere interessato ai poteri sul Mose. «Questa cabina informativa è più che sufficiente. Era fondamentale informare i cittadini sullo stato di avanzamento dell'opera e su questo ci siano trovati tutti concordi. Il cittadino ha bisogno di certezze e queste gli vanno date».

POTERE DELL'INFORMAZIONE

Quanto alle «competenze si dovranno dipanare, lo farà il Prefetto, l'Avvocatura di Stato, che dovranno dire cosa spetta ai vari enti attori. Il Comune, la Città metropolitana, la Regione non hanno alcun potere su questa materia. E noi non abbiamo chiesto alcuni tipo di potere - ha precisato ancora il sindaco -. Vogliamo essere informati per informare, a nostra volta, i cittadini. Certo, l'informazione è un grande potere. Nello sport è come fare pressione senza fare fallo. Vogliamo fare proprio questo. E saremo ben contenti di raccontare i risultati che i vari commissari riusciranno a portare a casa per dare tranquillità ai cittadini».

ATTESA PER IL COMITATONE

Nell'attesa, il prossimo appuntamento resta quello del Comitatone, che doveva tenersi prima di Natale, slittato a gennaio, non ancora fissato. «Sapevo che sarebbe finita così - ha commentato Marcato - Ora dal Comitatone ci aspettiamo i 150 milioni all'anno che abbiamo chiesto come Regione. Servono assolutamente. La laguna non è solo Mose. La grande opera è solo una parte della salute della laguna». In attesa del Comitatone anche il sindaco, che sta chiudendo la conta dei danni dell'acqua grande del 12 novembre. «La contabilità è quasi ultimata - ha spiegato Brugnaro -. Siamo a 320 milioni solo per le opere pubbliche, più 80 per il ripristino dei danni immediati patiti dai privati. Per gli altri danni dei privati abbiamo già richieste per 70 milioni, ma i termini scadono a fine mese. Il conto potrebbe salire. Ma questi sono solo i danni legati all'emergenza di quella notte. Poi ci sono i 150 milioni all'anno che abbiamo chiesto al Comitatone. Attendiamo».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA