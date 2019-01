CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La gestione pratica della tassa di sbarco può essere una straordinaria risorsa o, se mal gestita, trasformarsi in un boomerang per Venezia. Mi spiego. Nessuno mette in dubbio che la misura introdotta con l'ultima legge finanziaria dal Governo sia un provvedimento atteso da tempo, grazie al quale il Comune potrà incassare risorse preziose per il mantenimento della città e l'amministrazione potrà cimentarsi con il delicato problema di una gestione organizzata dei flussi che può riqualificare e dare nuova vita a questo tipo di turismo a...