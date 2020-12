LA GENEROSITÀ

BELLUNO Natale e povertà, quest'anno sotto la nuvola cupa della pandemia che non molla. Eppure c'è un raggio di sole: i bellunesi non sono venuti meno a livello di generosità. Anzi. Ne fa testo la mensa per poveri: «Direi che, oltre alla quantità di cibarie che sono state donate, da parte di chi dà è cambiato il modo di porsi. La sensibilità è evidente. Vi è maggiore empatia, sia nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà economiche, sia verso noi frati: gli sguardi di chi ci porta qualcosa per rimpinguare gli scaffali della dispensa sono più convinti e meno formali».

Il Covid 19, insomma, lascia il suo segno nelle corsie degli ospedali, ma anche cambia i cuori. «Tante persone ci mandano bigliettini con belle parole, tanti ci telefonano solo per chiedere: come stanno i nostri cappuccini?» Fra' Esterino ne è quasi sorpreso. Vive come una novità queste attenzioni. Ma a Belluno ai cappuccini, che gestiscono la mensa dei poveri, l'unica che in città offre pasti caldi ogni giorno a chiunque si presenti alle 11.30 alla porta del convento di Mussoi, vogliono tutti bene: «Come ai vigili del fuoco», scherza Esterino, portando l'esempio di un episodio di qualche giorno fa.

«E' arrivata una persona con una borsa piena di salsicce dicendo che le aveva fatte preparare apposta dal suo macellaio per i frati e per i poveri seguiti dai frati».

IL BAULE

A detta di fra' Esterino la risposta dei bellunesi, di tutta la provincia, si è rivelata incredibile anche quando, a novembre, è stata annullata, per Covid, la tradizionale Giornata della condivisione che punta, annualmente, a raccogliere generi alimentari non deperibili che servono per confezionare i pasti degli ospiti o per preparare le borse della spesa destinate alle famiglie bisognose della parrocchia. «Abbiamo pensato ad una soluzione. L'idea è stata quella del baule». Ed eccolo il baule, quello grande, classico, verde con profili in ottone. I cappuccini lo hanno messo in chiesa. E hanno aspettato. Non è servito molto tempo: si è sparsa la voce e il baule ora si riempie e si svuota, si riempie e si svuota: pacchi di riso e pasta, barattoli di piselli o fagioli, scatolette di tonno.

LA FIDUCIA

Ognuno lascia qualcosa, sanno che andrà a chi sta vivendo nel disagio. La signora Giulia ha messo dei pacchi di biscotti: «Perché dei cappuccini ci si fida, siamo sicuri che aiuteranno i poveri», è il sintetico commento. A proposito di poveri e di mensa: il numero degli ospiti da anni si attesta tra i 15 e i 30. Sono di diverse nazionalità, con qualche bellunese. Il giorno di Natale, come in tutti i giorni festivi, la mensa è chiusa. «Ma la vigilia consegneremo a tutti un pasto doppio, magari un po' speciale». Ovviamente, secondo le regole ancti-Covid messe già in atto, nei sicuri contenitori da asporto.

Daniela De Donà

