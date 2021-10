Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GARAPIEVE DI CADORE La squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore resta al vertice e nel tagliare per prima il traguardo alza gli occhi al cielo per salutare gli amici caduti in montagna. Anche quest'anno la formazione di casa si è imposta nella Dolomiti Rescue Race, competizione internazionale riservata ai volontari del Cnsas, giunta alla decima edizione. Ben 71 le squadre che hanno dato vita all'evento, quasi 300 i soccorritori...