La galaverna ferma il tram: ieri mattina un'ora di stop

MESTRE La galaverna blocca il tram. Ieri mattina, tra le 7.30 e le 8.30, il siluro rosso è stato costretto a fermarsi perché si è ghiacciata la linea aerea di alimentazione che lo fa correre. L'arresto è avvenuto nella zona di San Giuliano, che essendo più all'esterno del centro abitato, è più esposta all'effetto prodotto dall'umidità e dalle basse temperature. Actv ha dovuto fermare cinque convogli e mettere in campo gli autobus sostitutivi, partiti tempestivamente dal deposito per andare a prendere i passeggeri costretti al trasbordo. Per fortuna, con l'uscita del sole e quando la colonnina del termometro si è alzata rispetto ai valori notturni e di prima mattina, la situazione è presto tornata alla normalità e il tram ha potuto riprendere regolarmente il suo servizio che è proseguito senza problemi fino a notte. Purtroppo può capitare, ogni anno queste giornate di freddo intenso portano questo rischio, spiegano dall'azienda di trasporto. Come sempre, quando gli autobus devono andare a sostituire il siluro rosso in corsa, non mancano i disagi per chi è costretto a fermarsi e cambiare mezzo ma, in ogni caso, complice la giornata prefestiva e la pronta risoluzione del problema, tutto sommato sono stati contenuti. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA