LA FUSIONE

MOTTA Aumentare l'efficienza e la competitività razionalizzando i costi salvando decine di posti di lavoro. Così due storiche aziende dell'opitergino-mottense, con alle spalle circa 40 anni di esperienza, si uniscono e danno vita ad una nuova realtà industriale da una cinquantina di dipendenti. È stato firmato ieri l'atto notarile di fondazione della nuova azienda Lineamec, realtà industriale specializzata in macchine di precisione. L'azienda nasce dall'unione di due storiche aziende, ossia la La.Me srl di via dei Rori a Motta di Livenza, una trentina di dipendenti, e la Trapezio srl di via Roma Chiarano. La nuova realtà opererà in zona industriale nord a Motta, in via Moletto 2/b: lo stabile è ancora in fase di rifinitura. Cambia dunque il nome ma, come spiegano i vertici aziendali, rimangono identici i valori fondanti delle due aziende, ossia «continuità, efficienza e innovazione». E soprattutto non ci saranno perdite di posti di lavoro. Proprio per questo la Trapezio di Chiarano chiude la sua storica sede e si trasferisce armi e bagagli a Motta di Livenza.

LA STRATEGIA

Un cambio a suo modo epocale ma che permette, in questa delicata congiuntura economica post lockdown, da una parte di salvare tutti i posti di lavoro e dall'altra di essere competitivi nel mercato sia italiano che estero. A guidare questo delicato passaggio è Alessandro Zanovello, manager e titolare della nuova società, primo promotore di questo cambiamento di rotta. Come segnalato in azienda, lo sguardo è rivolto alla sostenibilità economica e all'attenzione per il team di lavoro, nell'ottica di garantire ai clienti soluzioni personalizzate e soprattutto in tempi certi. «Non si è trattato di un problema legato alla pandemia, perché si ragionava del progetto da molto prima. L'idea di base è la volontà di razionalizzare i costi di queste due realtà, cercando di garantire comunque una certa competitività nel mercato. In poche parole stiamo cercando di ottimizzare i costi e allo stesso tempo aumentare l'efficienza. Rimanendo qui, nel nostro territorio veneto e opitergino-mottense. Vogliamo che Lineaec sia un punto di riferimento per il settore. Il mio impegno ha l'obiettivo di creare un'azienda innovativa, strutturata ma in modo partecipativo, dove le sfide e il successo siano condivisi e vissuti con entusiasmo da tutti quelli che lavorano in questa realtà industriale veneta».

LA FORZA LAVORO

«La La.Me s.r.l. poteva contare su circa una trentina di dipendenti mentre la Trapezio di Chiarano su una ventina. La nuova realtà si fonde e ingloba le due squadre, pertanto nasce una azienda da circa una cinquantina di dipendenti mantenendo il più possibile gli impieghi. In periodi come questi, con tutto quello che è successo, crediamo si tratti di una scelta ponderata e vincente che preserva parecchi posti di lavoro e anzi li valorizza». La Lineamec si specializza così in costruzioni e lavorazioni meccaniche di precisione, per conto terzi, con l'utilizzo di differenti tipi di materiali. «Produrremo assemblaggi meccanici per il mercato sia italiano che europeo. I settori in cui opereremo sono molteplici, dal design, al packaging, dal ramo petrolifero all'industria automobilistica fino al settore aerospaziale».

Gianandrea Rorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA