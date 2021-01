Osvaldo De Paolini



La gestazione è stata lunga e un po' sofferta, ma alla fine il via libera dei soci alle nozze Fca-Psa è giunto: da ieri il settore auto europeo vanta un nuovo colosso, Stellantis, il quarto in ordine d'importanza nella classifica mondiale. D'ora in poi marchi come Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Ram, Peugeot, Citroen, Opel e DS si presenteranno al mercato sotto una sola bandiera. È presto per dire se i colori dominanti saranno quelli del tricolore italiano o francese.

Al momento si tratta di un merger of equals: un accordo di fusione fatto alla pari, cinquanta e cinquanta; il tempo e le scelte dell'azienda diranno se ieri è nato un gruppo italo-francese o piuttosto franco-italiano, anche se la presenza assai più che simbolica del governo francese nel capitale e la scelta di Carlo Tavares quale amministratore delegato lascia intuire un percorso segnato.

Ciò introduce la prima domanda: si doveva fare questo matrimonio? Certo che sì, non farlo sarebbe stato un errore per entrambe le case. Anzitutto per le dimensioni così raggiunte (180 miliardi di ricavi, 8,1 milioni di auto vendute e un utile operativo aggregato di quasi 12 miliardi), grazie alle quali sarà meno difficile competere in un'arena mondiale profondamente trasformata e assai più esigente rispetto a soli cinque anni fa. Dal punto di vista delle produzioni non è però il matrimonio perfetto, ma sebbene quello con Psa abbia sempre rappresentato il Piano B (rispetto all'alternativa Renault), per familiarità dinastica e datazione delle intese, la fusione con il gruppo (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA