LA FURIA DEL VENTOAlberi abbattuti a Saccolongo, scantinati allagati in via Scapacchiò a Selvazzano, l'impalcatura di un cantiere abbattuta dal vento in via San Giuseppe a San Domenico, parte della copertura in lamiera del fabbricato del negozio Conforama di Veggiano strappata dal vento e strade allagate un po' in tutta l'area compresa fra Rubano, Mestrino, Cervarese Santa Croce, Villafranca Padovana e Selvazzano. E' qui che la furia del temporale di ieri pomeriggio si è abbattuta più violentemente lasciando profondi segni. A Saccolongo la...