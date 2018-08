La furia cieca di un uomo incapace di controllarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVARZERE Un girasole e tre rose rosse. Qualcuno ha voluto mettere dei fiori sul cancello della casa di via Regina Margherita, dove Maila Beccarello, 37 anni, è stata uccisa dalle botte del marito Natalino Boscolo Zemello. Un segno di pietà che stride con quel cartello «Attenti al cane, al padrone e a tutta la famiglia» che probabilmente proprio Natalino aveva appeso allo stesso cancello, e che riecheggia quel comportamento da bullo che molti, adesso, ricordano. Oggi, per chi legge, si svolge l'interrogatorio per la convalida del suo...