LA FUGA E LA PAURA

VENEZIA Rimbalza la notizia della provincia di Venezia diventata Zona rossa e tra tanti domiciliati a Venezia si diffonde la paura. Paventando di non poterne più uscire, molti studenti universitari, ma anche lavoratori con alloggio in città ma residenti altrove, si sono precipitati ieri mattina alla stazione ferroviaria di Santa Lucia per tornare dalle famiglie nei loro luoghi d'origine.

Dalla biglietteria fanno sapere che è stato notevole l'afflusso di italiani in partenza, soprattutto verso Bologna, Portogruaro, Belluno e paesi e città del sud. Gli stranieri se ne sono già andati quasi tutti ed i treni in arrivo ieri snocciolavano sulla pensilina ben pochi passeggeri. Nel primo pomeriggio la stazione appariva deserta, frequentata solo dal personale di servizio.

«Non si può entrare a Venezia? Non sapevamo nulla - racconta una coppia di coreani in attesa sui gradini al sole, naturalmente con mascherina - nessuno ci ha detto nulla ma non siamo qui in un viaggio organizzato, ma da soli alla scoperta dell'Europa. Se ci diranno di tornare indietro lo faremo».

«Staremo qui due giorni - dicono due turisti spagnoli appena arrivati e diretti al vaporetto - siamo partiti perché avevamo visto la città qualche anno fa con il carnevale e ci sembrava il momento adatto per visitarla. Il virus? Abbiamo la mascherina, vedi?».

Sul piazzale della stazione passeggiano solo veneziani e per i vaporetti nessuna coda. Anzi, i mezzi Actv viaggiano vuoti o semivuoti. Stesso paesaggio fra strade, calli e campi: dove prima non si circolava più per il passaggio e l'assembramento dei turisti, ora è il deserto.

La polizia municipale ha iniziato verso Strada Nova a controllare i bar, affinché fossero evitate le consumazioni al banco; ispezioni anche per verificare se gli avventori rispettavano l'un l'altro la distanza di sicurezza.

«Tocca adeguarsi - commenta Massimo, titolare di un bar ai piedi del ponte delle Guglie - speriamo che queste regole temporanee servano davvero a qualcosa, a rallentare questa epidemia. Però non capisco perché i bar ed i ristoranti devono chiudere alla 18, mentre, ad esempio, le panetterie restano aperte oltre tale ora. Perché tutti gli esercizi non vengono equiparati?».

«È il tempo delle nonne - sorride l'anziana signora Emma, mentre trascina il carretto della spesa - quando le scuole sono chiuse le nonne entrano in funzione e salvano le problematiche situazioni familiari. Anche oggi, a pranzo, mi portano i nipoti, che staranno con me fino a domani sera. Sono ancora piccoli: giochiamo e guardiamo la televisione. Di lettura di un bel libro con le figure a colori manco a parlarne: quello è un gioco faticoso, perché ci sono le parole con lettere da decifrare. Così la festa a casa della nonna si traduce spesso in tanta tivù». «Sono frastornata - confessa la quarantenne Emilia, mentre entra a bere un caffè - Le novità che si sentono nei notiziari a volte sono contraddittorie ed è la prima volta che affrontiamo una situazione simile. Non si sa fino in fondo quale sia la verità su questo virus e quali siano i suoi effetti».

«Se stago a casa, chi porta i schei?», chiede provocatoriamente Dario, fruttivendolo. «È tutta una bufala. Non dico che questo virus non faccia morti - continua - ma una normale influenza ne provoca di più. Clienti? Pochi. Mai come in questi giorni la gente va a far man bassa nei supermercati».

Verso sera, infine, un giro tra bar e ristoranti. Dopo le 18 a Cannaregio sono tutti chiusi e anche tra San Marco e Rialto. Solo qualche esercente in zona Rialto ha fatto finta di niente e uno è stato multato da una pattuglia di vigili dopo le 19. I controlli oggi saranno più serrati e cominceranno prima.

Tullio Cardona

