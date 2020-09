C'erano una volta le vetrine del lusso in piazza San Marco. Ora, dei negozi, resta solamente il nome sulle insegne, destinato anche lui a sparire. Troppo forte e rapido il calo di affari dovuto prima all'Aqua Granda del 12 novembre e poi al coronavirus. Troppo grande la paura per una stagione di maree che ha già iniziato a bussare alla porta. E con il Mose che si alzerà solo a 130 centimetri e l'area Marciana destinata a venire sommersa già quando la marea toccherà 80 centimetri, sembra che altra strada alla fuga non ci sia. La vetrina di Venini, in piazzetta dei Leoncini, è vuota. Restano solo i tavoli sui quali una volta - l'anno scorso - davano sfoggio di se stessi dei vasi in vetro di Murano che erano opere d'arte. Sempre ieri ha iniziato la sua chiusura la pelletteria Pagan, 101 anni di storia veneziana. Non si contano, poi, le serrande abbassate: dai caffè chiusi momentaneamente ai locali di ogni tipo. «Qui muore tutto - è sbottato ieri Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco e titolare del caffè Al Todaro - C'è la necessità di un intervento del Governo per i centri storici delle città d'arte». Aggiunge Federpreziosi: «Le gioiellerie di Venezia pagano la crisi più delle altre».

