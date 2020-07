IL PROBLEMA

CONEGLIANO Dopo le dimissioni da Casa Fenzi, quelle della casa di riposo De Lozzo- Da Dalto di Santa Maria di Feletto. Due medici in servizio in due nell'occhio del ciclone durante la pandemia, lasciano l'incarico ma l'Usl rassicura: «Abbiamo i sostituti». Il dottor Umberto Pregnolato ha dato le dimissioni da Casa Fenzi ma deciderà al suo rientro dalle ferie ai primi di agosto se continuare ancora per qualche tempo, come è probabile, la sua attività anche alla medicina di gruppo avviata nel 2016 al pianterreno dell'ospedale De Gironcoli in via Manin.

MEDICINA DI GRUPPO

Ne è stato uno dei promotori e, assieme ad altri otto colleghi, assiste 13 mila coneglianesi. Ha 67 anni ed avrebbe pertanto tutti i requisiti per andare in pensione, ma non ha ancora fatto questa scelta. Il dottor Maurizio Cancian, coordinatore della medicina di gruppo al De Gironcoli, sottolinea che potrebbe deciderlo senza problemi, ma che è talmente forte il legame con l'équipe di cui fa parte, per cui non se ne andrà fino a che non potrà essere sostituito senza creare problemi organizzativi, che si sono creati quando altri colleghi sono andati in pensione e qualcuno dei nuovi arrivati si è ritrovato ad avere in carico di colpo 1.500 pazienti.

Dopo avere aderito alla medicina di gruppo, il dottor Pregnolato aveva chiuso il suo ambulatorio in via Santa Caterina da Siena a Campolongo, ma aveva mantenuto quello di via della Valle a Scomigo, per garantire l'assistenza ai residenti di questa località periferica, dove vivono molte persone anziane, oltre che alla Fenzi, dove operava assieme al collega Giuseppe Dal Borgo ed era presente per tre ore tutti i pomeriggi nell'arco della settimana. Alla Fenzi l'Usl 2 lo ha prontamente sostituito, garantendo la continuità assistenziale, per seguire una cinquantina di non autosufficienti, con il dottor Roberto Cappelli, che della casa di riposo era stato presidente per cinque anni dal 2008 al 2013.

L'ALTRO CASO

Un caso forse diverso nel Coneglianese, riguarda la casa di riposo della fondazione De Lozzo-Da Dalto di Santa Maria di Feletto, accreditata per 70 non autosufficienti e una delle più colpite dall'emergenza del coronavirus. Si è dimesso dall'incarico, che ricopriva da due anni, per la loro assistenza medica il dottor Alexei Braturel di 48 anni, originario della Romania, dove ha ottenuto titoli di studio che gli sono stati riconosciuti in Italia. Al suo posto, d'intesa con il rappresentante legale della casa di riposo, che per statuto è attualmente il parroco in carica don Adriano Bazzo, l'Usl 2 ha affidato l'incarico di medico curante alla dottoressa Daniela Scattolin.

«L'emergenza dettata dal coronavirus ha creato tante situazioni difficili, con gente disarmata e fragile. Capisco i medici che si dimettono, è comprensibile e non voglio stigmatizzare le dimissioni. Dico soltanto che i medici che se ne sono andati da due case di riposo sono già stati sostituiti. Prima del Covid questo lavoro era ambito anche per questioni economiche e abbiamo una lista di disponibilità dalla quale attingiamo. Il problema è, dunque, risolto»

Giampiero Maset

