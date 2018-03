La fronda Pd si fa sentire: «Apriamo ai grillini». No di Renzi: opposizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SCONFITTIROMA «Cari colleghi, dobbiamo discutere». Il primo a prendere la parola dopo l'introduzione di Graziano Delrio è Dario Franceschini. E subito i presenti, i deputati dem riuniti in assemblea, capiscono che non è un rituale invito al dibattito, ma l'apertura, o la riapertura, della discussione su che cosa deve fare il Pd dopo la sberla elettorale, se rifugiarsi nell'opposizione o se declinare la stessa con aggettivi politicamente significativi tipo responsabile, costruttiva, dialogante, propositiva, e via stingendo fino quasi a...