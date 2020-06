IL BILANCIO

VENEZIA Più degli zero contagi e degli zero decessi. Più di un bollettino che rimane identico per il quarto giorno consecutivo, la misura della ritirata del coronavirus dal Veneziano, è data dal numero degli attualmente postivi, ovvero quelle persone che sono state sottoposte a tampone e sono risultate ancora contagiate dal virus. In tutta l'area metropolitana di Venezia, alle 17 di ieri, gli attualmente positivi erano solamente 100. Mai così pochi da tre mesi a questa parte e soprattutto mai così vicini ad abbandonare la tripla cifra sul bollettino regionale di Azienda Zero.

Un bollettino che da resoconto di guerra, da fine aprile ha iniziato a trasformarsi in codice attraverso il quale leggere la progressiva ritirata del Covid-19 dagli ospedali e dal territorio del Veneziano. Nelle ventiquattr'ore fotografate dal bollettino regionale tra le 17 di lunedì e le 17 di ieri non si registrano nuovi contagi (il totale è fermo a 2.668 casi dallo scoppio della pandemia, il 22 febbraio per il Veneziano) e non si sono registrate nuove croci: in tutto sono state 291 dal primo marzo. Per il quarto giorno consecutivo restano sotto i 20 i ricoverati (sono 17, sei in meno rispetto a venerdì e tutti in Malattie infettive: 10 a Villa Salus, 6 a Dolo e 1 nell'ospedale di Cinto Caomaggiore) mentre aumentano i negativizzati virologici, ovvero i guariti: 2.277. Scendono a 118 le persone in isolamento fiduciario. (n.mun.)

