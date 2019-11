«La frana? Noi siamo montanari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVAL DI ZOLDO I bimbi zoldani scendono dallo scuolabus e attendono ordinati in fila: non devono attraversare una strada, ma una frana. Quella caduta lunedì sulla sp 251 tra Dont e Fusine. Uno smottamento di centinaia di metri cubi, che ha spezzato in due il paese. Ma i bimbi non hanno paura. «È molto divertente, mi piace stare nella slafa (fango in dialetto ndr)», dice il piccolo Andrea, salendo sullo scuolabus dopo aver attraversato lo smottamento tra Dont e Fusine. Con lui i compagnetti: affrontano quella situazione, che...