La frana di Cancia? «Era imprevedibile e se proprio si devono cercare degli errori ricadono sul Comitato degli esperti». Non ci va per il sottile la Cassazione, che lo scrive nero su bianco nelle motivazioni della sentenza di completa assoluzione per i tre tecnici della Regione che realizzarono la vasca di contenimento killer. Nella notte tra il 17 e il 18 luglio del 2009, sotto una pioggia torrenziale, una impressionante colata di detriti si staccò dal versante sudoccidentale del monte Antelao, che sovrasta l'abitato di Cancia, provocando...