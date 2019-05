CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FRANAALPAGO Il mostro di Schiucaz ieri ha fatto ancora più paura. Con la pioggia, che c'è stata dal pomeriggio, e quella intensa prevista per le prossime ore si teme che la frana possa avere un'accelerata notevole. «La situazione - ha detto ieri a Farra l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin - è estremamente precaria dal punto di vista del corpo frana: non c'è la possibilità di entrare in casa e è preclusa la possibilità di fare un intervento. In questo momento non è possibile fare nulla. Nei prossimi...