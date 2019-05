La fotografia: sempre più vecchi, malati e poveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FOTOGRAFIAPORDENONE Il bilancio di esercizio 2018 della Aas5 fotografa anche lo stato di salute dei pordenonesi, una popolazione sempre più vecchia, acciaccata e povera. La popolazione residente al primo gennaio dello scorso anno (dati Istat) ammonta a 312 mila 80 abitanti e risulta stabile rispetto all'anno precedente. La composizione per età dei residenti è così strutturata per fasce: fino a 14 anni, 13,5% (42 mila 260 persone); da 15 a 64 anni (62,9% (196 mila 239); over 65, 23,6% (73 mila 581). I principali fenomeni demografici che...