LA FOTOGRAFIA

SANTO STEFANO/SAN PIETRO La preoccupazione per il diffondersi del contagio da Covid 19 cresce nei paesi di Comelico di Sotto. Ieri a Santo Stefano, centro della vallata, dove di sabato confluiscono molte persone per la spesa nei supermercati e in altri negozi, la questione-virus era presente nelle conversazioni di tutti, molto più del tradizionale commento sulla prima nevicata di stagione, che ha imbiancato i paesi in costa sulle pendici del Monte Zovo.

SENSO CIVICO

Un coppia di anziani in ufficio postale: «Noi siamo di Costalissoio e per ora sembra che in paese non ci siano casi di positività, ma con le notizie che si sentono qui nel fondovalle, ci si preoccupa che il virus possa diffondersi senza che si sappia come difenderci». Loro indossano la mascherina e si disinfettano le mani nel dispositivo che l'ufficio ha istallato all'ingresso. Ma negli spazi del bar di fronte la scena è diversa. Si festeggia una ricorrenza con festoni e palloncini colorati, con decine di persone attorno ai tavoli per il rinfresco. Molti senza mascherina e a distanza ravvicinata. Due scene rivelatrici della diversità di approccio di una parte di cittadini, che non danno peso alle statistiche che segnalano la situazione del Comelico di Sotto come quella più grave per numeri di contagio in provincia di Belluno.

IN PRIMA LINEA

«Noi esercenti siamo le persone più a rischio -dice la proprietaria di un negozio di alimentari- perché abbiamo contatti quotidiani e non possiamo sapere se un eventuale positivo possa contagiarci. Io raccomando a tutti quelli che entrano di disinfettarsi le mani e indossare la mascherina che copra naso e bocca. Non mi piace la superficialità con cui molti affrontano la questione del virus, perché non è una cosa da sottovalutare, basti ricordare cosa è avvenuto in primavera soprattutto per i vecchi e le persone con patologie in corso».

I NEGOZI

Davanti alla macelleria, che di solito al sabato ha la fila di persone che attendono di entrare per l'acquisto di carne, solo qualche ignaro della chiusura che prende atto di dover rinunciare alla fettina o alla carne per il ragù. «Se tutti facessero la loro parte - dice una signora anziana con mascherina e berretto di lana per proteggersi dal freddo improvviso- non metterebbero a rischio chi è predisposto ad ammalarsi facilmente, magari incontrando degli aggravamenti alla propria salute. Era stato detto che in autunno il problema si sarebbe ripresentato ed eccoci qui nel pericolo della diffusione del contagio».

LO SCREENING

Tra gli ultrasessantenni che sono stati invitati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti per effettuare un'indagine a scopo conoscitivo al fine di tracciare l'evoluzione del contagio, in modalità drive-in a Santo Stefano in Piazza Papa Luciani oggi dalle ore 9.30, c'è interesse e disponibilità a presentarsi. «Speriamo che con le dovute attenzioni da parte di tutti noi - dice una signora- e con l'indagine per tracciare l'evoluzione del contagio la situazione rientri presto. Spero proprio che chi ha la sfortuna di risultare positivo segua le indicazioni che gli vengono date. Ormai tutti conosciamo bene i comportamenti da tenere». Verrà effettuato il tampone standard: le persone dovranno presentarsi in auto munite di tessera sanitaria elettronica. Chiaramente non sono stati chiamati ad eseguire il test o soggetti già isolati o quarantenati, per i quali sono attivi i percorsi di analitici personalizzati.

LA RIPRESA

Da lunedì prossimo, intanto, i bambini della sezione B della scuola materna di Presenaio potranno ritornare in classe. Si tratta della sezione in cui non ha insegnato la maestra trovata positiva giovedì. I piccoli alunni della donna staranno in quarantena. Gli altri bambini invece che oggi, per precauzione, saranno sottoposti a tampone torneranno a scuola. Intanto ieri l'Usl ha confermato «tutti i tamponi eseguiti tra i bambini e il personale della scuola materna di Campolongo sono risultati negativi. Pur tuttavia, sempre a scopo precauzionale e conoscitivo, saranno sottoposti a tampone tutti gli altri soggetti frequentanti questa scuola».

Lucio Eicher Clere

